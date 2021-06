Coupe de la Confédération (1/2 finales - aller) : des confrontations palpitantes ce dimanche

Des demies finales (Aller) prometteuses opposeront ce dimanche les clubs du carré d’as y ayant accédé à ce niveau de la compétition seront animées de part et d’autres par deux clubs maghrébins à savoir la JSK (Algérie) et le Raja Casablanca (Maroc) contre respectivement Coton Sport (Cameroun) et Pyramids FC (Egypte).

Voici le programme des demi-finales (aller) pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine de football, prévues dimanche (heures algériennes) :

Coton Sport (Cameroun) - JS Kabylie (Algérie) 17h00

Pyramids FC (Egypte) - Raja Casablanca (Maroc) 20h00

NB : les matchs retour se joueront le dimanche 27 juin.