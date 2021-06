Bac 2021 : toutes les conditions réunies pour un bon déroulement des épreuves

Le ministère de l'Education nationale a assuré, samedi, que toutes les conditions étaient réunies pour un bon déroulement des épreuves de l'examen du baccalauréat, session juin 2021, dans "la sérénité et le sérieux", appelant les élèves à faire preuve de vigilance et de sens de responsabilité en ne "se laissant pas influencer" par les réseaux sociaux.

A la veille de l'examen du baccalauréat, le ministère a rassuré les élèves candidats que "toutes les conditions sont réunies pour passer cet examen décisif dans la sérénité et le sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de l'année scolaire, et ce, pour leur permettre de se focaliser sur les objectifs escomptés à savoir l'accès à l'Université".

La tutelle a appelé les élèves à "faire preuve de vigilance et de sens de responsabilité en ne se laissant pas influencer par les publications, les sujets ou les corrigés types fictifs relayés sur les réseaux sociaux en vue de les déconcentrer et porter atteinte à la crédibilité du baccalauréat".

Rappelant l'impératif de respecter les mesures en vigueur dans les centres d'examen en vue d'assurer le bon déroulement de ce rendez-vous ainsi que l'interdiction de ramener, porter ou utiliser tout moyen de communication, notamment les téléphones portables", le ministère a appelé les parents d'élèves et le personnel de l'éducation "à adhérer avec force aux opérations de sensibilisation en vue de réunir un climat agréable pour nos enfants et barrer la route aux aventuriers".

Le ministère a rappelé que "l'atteinte à la crédibilité des examens est un acte punie par la loi en vertu du Code pénal, notamment les articles 253 bis et 235 bis (Loi N° 06-20 du 28 avril 2000)".

"Des peines ont été infligées aux personnes impliquées qui ont été identifiées par les services compétents des brigades de lutte contre la cybercriminalité au titre de 2020, et ce, pour la première fois dans l'histoire des examens scolaires", a fait savoir le ministère, précisant qu'elles ont été "arrêtées, déférées à la Justice et condamnées dans nombre de wilayas".

Des mesures juridiques en vigueur parallèlement aux procédures administratives et disciplinaires prévues dans ce cadre pour tous les examens officiels, selon la même source.

Le ministère a assuré aux candidats au baccalauréat (session 2021) que les "mesures préventives prises sont dans leur intérêt", rappelant que l'Etat "accorde une importance majeure aux examens officiels, notamment dans la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays en raison de la pandémie de Covid-19".

Saluant les efforts consentis par tous les acteurs du secteur (enseignants, inspecteurs, directeurs, administratifs et travailleurs), les partenaires sociaux (parents d'élèves et syndicats agréés) ainsi que tous les secteurs ministériels et les autorités publiques locales et centrales, le ministère de l'Education nationale a affirmé qu'il veille à réunir toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires à la réussite du baccalauréat 2020-2021 en vue de consacrer l'égalité des chances entre les candidats et assurer la crédibilité et le bon déroulement de l'examen.

APS