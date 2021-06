Libye : réunion du Forum de dialogue politique le 28 juin en Suisse

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a annoncé son intention de convoquer une réunion du Forum de dialogue politique libyen en Suisse du 28 juin au 1er juillet, indique un communiqué de la mission onusienne.

La MANUL a précisé, samedi dans son communiqué, que "la réunion est l'occasion pour les membres du Forum de dialogue politique libyen d'élaborer des propositions pour faciliter davantage la tenue des élections nationales le 24 décembre 2021, notamment en ce qui concerne la base constitutionnelle des élections".

La mission onusienne a, en outre, remercié le gouvernement suisse d'avoir accepté d'accueillir cette réunion.

Par ailleurs, la MANUL a annoncé qu'elle allait convoquer le comité consultatif du Forum de dialogue politique libyen du 24 au 26 juin en Tunisie "pour une réunion préparatoire afin de faciliter les discussions plénières en développant des mécanismes pratiques qui peuvent faire avancer les discussions, mais aussi la recherche d'un consensus et la prise de décision", d'après le communiqué.

L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MANUL, Jan Kubis a, dans ce contexte, renouvelé son appel à toutes les parties concernées, y compris les membres du Forum de dialogue politique, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat à "répondre aux aspirations du peuple libyen et à oeuvrer pour finaliser rapidement la base constitutionnelle et le cadre juridique des élections", a ajouté la même source.

Il a, en outre, réitéré l'engagement de l'ONU à "faciliter la tenue d'élections nationales le 24 décembre 2021, tel qu'énoncé dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen et préconisé par la résolution 2570 (2021) du Conseil de sécurité de l'ONU", a souligné le communiqué de la MANUL.

APS