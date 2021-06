Ligue 1 – 26e journée : l’ESS domine le CABBA et maintient le cap

L’Entente de Sétif a pris le meilleur sur le CA Bordj Bou Arreridj (2-0), ce dimanche à Sétif, en clôture de la 26e journée du championnat national de Ligue 1.

La logique a été parfaitement respectée dans ce derby des Hauts Plateaux animé par le patron de la Ligue 1 et l’avant dernier au classement. Les réalisations sétifiennes ont été marquées sur deux penalties transformés par Ghacha (45+2’) et Djanit (80’).

Avec cette victoire, l’ESS (56 pts) réalise la passe de trois et conserve ses 7 unités d’avance sur son premier poursuivant. En revanche, la belle série de six matchs sans défaite du CABBA (19e – 17 pts) a pris fin chez son voisin.

Vendredi, la JS Saoura a déroulé face à la lanterne rouge, la JSM Skikda. Les Aiglons du Sud se sont imposés sur le score net et sans bavure de 3 buts à 0. Meilleur buteur du championnat, Messaoudi a été le premier à dégainer à la 18e minute, et signe par la même occasion son 18e but, avant que Boubekeur ne double la mise avant la pause (40’), tandis que Hamidi a corsé l’addition 7 minutes après le retour des vestiaires (52’).

À Oran, le duel des mouloudias, d’Oran et d’Alger, a tourné à l’avantage des gars d’El Hamri (2-1). Les Oranais ont pris les devants à la 38e minute par Benamr avant d’assister à l’égalisation du doyen intervenue en fin de partie par Tahar (83’).

Toutefois, la joie des Vert et Rouge a été de très courte durée, car le MCO est parvenu à repasser devant dès l’action qui a suivi la remise en jeu par l’ancien joueur du MCA, Nekkache (84’), d’une belle bicyclette

Pour sa part, le CR Belouizdad a réalisé l’essentiel face au Paradou AC (1-0), dans le derby de la capitale.

Le WAT et le NCM se donnent de l’air

Dans la lutte pour le maintien, la bataille fait rage. Le WA Tlemcen et le NC Magra ont répondu présents en disposant, respectivement, de l’Olympique de Médéa (3-1) et de l’USM Bel Abbès (1-0). Ces derniers ont profité de la défaite du RC Relizane, concédée sur le terrain de l’US Biskra (3-2), pour gagner une place au classement.

De son côté, le NA Hussein Dey, premier relégable, a glané un bon point, vendredi à Chlef, contre l’ASO (1-1).

USMA - JSK reporté

Concernant l’affiche USM Alger - JS Kabylie, elle est reportée à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris à la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Jaune et Vert ont pris une sérieuse option pour la qualification à la finale après avoir damer le pion au Coton Sport (1-2) dans une partie disputée ce dimanche à Yaoundé (Cameroun).