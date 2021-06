Le Président Tebboune félicite Raïssi et Guterres

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, lundi, M. Ebrahim Raïssi pour sa victoire à l'élection présidentielle de la République islamique d'Iran, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

M. Raïssi a remporté, vendredi dernier, l'élection présidentielle en obtenant plus de 17.800.000 voix, après dépouillement de 90% des voix.

Le Président de la République a félicité le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour sa réélection à la tête de l'ONU, réitérant la disponibilité de l'Algérie à continuer à travailler avec lui pour faire face à plusieurs défis tels que la décolonisation, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République a félicité le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres pour sa réélection à la tête de cette organisation, lui présentant ses vœux de réussite et de succès dans les démarches de réforme des Nations unies", précise la même source.

Le Président "a réitéré le soutien et la disponibilité de l'Algérie à continuer à travailler avec M. Antonio Guterres pour faire face aux défis de lutte contre le terrorisme et de règlement des conflits, en tête desquels la décolonisation", ajoute le communiqué.

Et présente ses condoléances suite au décès de l'ancien président zambien

Le Président de la République a adressé un message de condoléances au président de la République de Zambie, Edgar Lungu, suite au décès de l'ancien président zambien, Kenneth Kaunda, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République a adressé un message de condoléances au président de la République de Zambie, Edgar Lungu, suite au décès de l'ancien président zambien, Kenneth Kaunda, dans lequel il lui a présenté, au nom du peuple algérien et en son nom personnel, ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion à la famille du défunt et au peuple zambien", lit-on dans le communiqué.

Le Président a salué, dans son message, "le parcours distingué d'un militant, ami de l'Algérie et un des grands dirigeants africains, ainsi que son rôle dans la lutte pour la libération de l'Afrique de la colonisation".

(APS)