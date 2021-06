Début des travaux de la conférence de "Berlin 2" sur la Libye

Les travaux de la deuxième conférence de Berlin sur la Libye ont débuté, mercredi après-midi dans la capitale allemande, avec une large participation libyenne, internationale et onusienne.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas et le chef du gouvernement de transition libyenne, Abdelhamid Debeibah ont annoncé l'ouverture des travaux de cette conférence au siège du Ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin avec la participation de représentants de 20 pays et organisations internationales.

La Conférence de Berlin 2 débattra de plusieurs thèmes importants à l'instar du retrait des mercenaires étrangers, de la réunification de l'institution militaire libyenne et des élections générales du 24 décembre.

Elle sera également une opportunité pour évaluer le processus politique en cours marqué notamment par la mise en place de nouvelles autorités par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL).

Au sujet du retrait des forces et des mercenaires étrangers, les participants auront à débattre de plusieurs initiatives et plans présentés jusque-là à la fois par les autorités libyennes, l'ONU et des pays tiers.

Ils auront à trancher, notamment entre l'option du retrait total de tous les mercenaires, réclamée par les autorités libyennes et l'ONU, et l'option du retrait par étapes défendue par la France.

APS