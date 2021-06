Ligue 1 (mise à jour) : le CRB remonte sur le podium, le NAHD renoue avec la victoire

Le CR Belouizdad, auteur d'un nul en déplacement face au CS Constantine (0-0), mercredi pour le compte de la mise à jour du calendrier de la Ligue 1 de football, est revenu à hauteur du MC Oran à la 3e place du classement, alors que le NA Hussein-Dey a renoué avec la victoire en s'imposant devant l'USM Alger (2-1).

Le CRB (47 pts) qui compte encore un match en retard face à la JS Kabylie, s'est hissé sur la troisième marche du podium à égalité de points avec le MCO, après son match nul face CS Constantine qui occupe la 7e place avec 40 points. Le NA Hussein-dey dont la dernière victoire remonte au 26 février dernier a remporté un précieux succès dans la lutte pour le maintien, en battant l'USM Alger sur le score de 2 à 1, grâce aux buts de Meftah sur penalty (53') et Nadji (83').

Malgré cette victoire, les Sang et Or (25 pts) restent bloqués à la 17e place du classement, synonyme de relégation, alors que l'USMA (39 pts) glisse au 8e rang mais avec un match en retard face à la JS Kabylie. Dans le troisième match de mise à jour du calendrier, disputé ce mercredi, le MC Alger s'est largement imposé devant Paradou AC (4-0), grâce aux réalisations de Haif (46'), Isla (49'), Heddad (59') et Brahimi (65').

A la faveur de cette large victoire, le MC Alger (42 pts) rejoint provisoirement le JSK à la 5e place du classement. De son côté, le PAC est 10e avec 34 points. Les rencontres de la 27e journée de la Ligue 1 sont prévues samedi et dimanche prochains, selon le programme de la Ligue de football professionnel (LFP).