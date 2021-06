JSK-Coton Sport (1/2 finale - retour) : les "Canaris" en stage bloqué à Sidi Moussa

La JS Kabylie entrera ce vendredi en stage bloqué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la réception des Camerounais de Coton Sport, dimanche au stade du 5-Juillet d'Alger (20h00), en demi-finale (retour) de la Coupe de la Confédération de football, a appris l'APS jeudi auprès de la formation de Ligue 1.

La Fédération algérienne (FAF) a tenu à mettre à la disposition de la JSK le CTN de Sidi Moussa, habituellement réservé aux différentes sélections nationales, "pour lui permettre de préparer ce rendez-vous crucial dans les meilleurs conditions".

Par ailleurs, la direction de la JSK n'a reçu, jusqu'à présent, aucune réponse, relative à sa demande formulée aux autorités pour une jauge de 2000 supporters, en vue de cette seconde manche, suite à l'accord donné par la CAF de permettre à 10.000 supporters d'assister aux rencontres des demi-finales.

"Je pense que notre demande sera refusée, on n'a reçu aucune réponse pour le moment. On aimerait bien bénéficier d'un certain nombre de billets qui seront destinés essentiellement à nos sponsors", a affirmé à l'APS le directeur sportif de la JSK Kamel Abdeslam.

La JSK a fait un grand pas vers la finale en s'imposant dimanche en demi-finale (aller), disputée au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (2-1).

Après avoir bénéficié d'une journée de repos, la formation phare de Djurdjura a repris les entraînements mardi, avec un effectif au grand complet, de quoi soulager l'entraîneur français Denis Lavagne, qui pourra disposer de l'ensemble de ses joueurs en prévision de cette rencontre capitale.

Dans l'autre demi-finale de la compétition, les Marocains du Raja de Casablanca recevront leurs homologues égyptiens de Pyramids FC, avec l'intention de valider leur billet pour la finale (0-0 au Caire).

Pour rappel, la JSK, qui joue sur les trois fronts (championnat - Coupe de la Ligue - Coupe de la Confédération), s'est qualifiée pour le dernier carré en éliminant les Tunisiens du CS Sfaxien (aller : 1-0, retour : 1-1).

