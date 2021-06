Jeux méditerranéens d’Oran : la Radio Algérienne se met à l'heure des JM 2022

A l’occasion de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus à Oran du 25 juin au 25 juillet 2022, le site de la Radio Algérienne lance à partir du samedi 25 juin 2021 le compte à rebours pour cet heureux rendez-vous sportif attendu 365 jours d’ici à l’ouverture de cette célèbre compétition qui rassemble 21 pays riverains de la mer méditerranéenne, dont la Palestine.

Visible sur ses deux pages Facebook et Twitter et coïncidant avec l’annonce du top chrono 365 restants avant l’ouverture de ces jeux sportifs tant attendus, le site de la Radio Nationale propose à ses lecteurs outre de l’information en continu, une panoplie de publications sur l’histoire et la civilisation de la nation algérienne et sur son importante présence dans le bassin méditerranéen le long de 9 mille ans passés.

C’est pour ainsi dire que le site jumèlera le sport et la culture, le terroir et le divertissement en plus de la couverture durant toute une année de préparatifs des pays participants dans ces joutes prévues en été 2022.

Le site veillera à mettre en exergue l’ensemble des dates mémorielles témoignant des réalisations glorieuses des athlètes algériens ayant brillé dans cet espace et ce, depuis leur première participation en Tunisie en 1967 en passant par l’édition d’Alger 1975 et le couronnement doré de par cette prolifique participation.