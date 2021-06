Jeux méditerranéens d’Oran : J-365 jours, lancement ce vendredi du compte à rebours

Le coup d’envoi des Jeux méditerranéens d’Oran, prévus du 25 juin au 05 juillet 2022, sera donné dans exactement une année. Afin de marquer cette date symbolique de la meilleure des manières, le Comité d’organisation de ces joutes (COJEM) a élaboré un riche programme pour la journée de vendredi, et ce, avant le lancement du compte à rebours prévu à partir de 21h00 au niveau du port d’Oran.

À J-365 jours du début de cet évènement sportif, très important, dans le bassin méditerranéen, la ville d’El Bahia va entamer la dernière ligne droite avant d’accueillir ses invités dans un an, jour pour jour.

À cette occasion, le COJEM a programmé ce vendredi matin une chasse au trésor, dénommée « trésor'anais ».

Concernant l’après-midi, les festivités débuteront à partir de 16h00 avec des animations de groupes folkloriques accompagnés de fanfares. En parallèle, les organisateurs ont prévu des expositions de produits artisanaux et de voitures de collection, de quoi ravir les collectionneurs et les amateurs de belles mécaniques.

Sur le volet sportif, les férus de la balle au panier auront droit à un tournoi de basketball 3x3 (homme et femme). Il y aura également des exhibitions d'escrime, de lutte, de karaté, de judo, de taekwondo ainsi que de tennis de table.

« C’est une manifestation symbolique avec des activités sportives et culturelles », a déclaré jeudi le président du COJEM, Salim Iles, lors d’un point de presse. « Nous souhaitons recevoir beaucoup de public afin qu’ils puissent participer et interagir avec les intervenants et les athlètes et, notamment, avoir un aperçu de ce que sera l’ambiance et les festivités qui vont être proposées aussi durant les Jeux », a-t-il ajouté.

Les célébrations se poursuivront en soirée au niveau du port d’Oran où des animations et un show de bateaux seront proposés aux convives avant le lancement effectif du compte à rebours prévu à partir de 21h00.