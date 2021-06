Windows 11 : tout savoir sur le nouveau système d'exploitation de Microsoft

Microsoft a dévoilé jeudi 24 juin 2021 la nouvelle génération de son célèbre système d'exploitation. Windows 11 devient la première évolution en près de six ans et sera disponible dès cet automne via une mise à jour gratuite.

Jeudi 24 juin, Microsoft a levé le voile sur Windows 11, la nouvelle génération de son système d'exploitation. Le géant américain de l'informatique ne l'avait pas fait évoluer depuis près de six ans. “Un jalon important dans l'histoire de Windows […] Le début d'une nouvelle génération d'informatique, où tout est réimaginé”, a revendiqué Satya Nadella, le PDG du groupe.

Cette nouvelle mouture sera disponible cet automne sur les nouveaux PC et via une mise à niveau gratuite pour les PC Windows éligibles, mais une version initiale de Windows 11 sera proposée à un nombre restreint d'utilisateurs dans le cadre d'un programme spécial.

Au-delà des évolutions graphiques, le nouveau système d'exploitation permettra aux utilisateurs de faire tourner leurs applications mobiles Android sur leur ordinateur en passant par la boutique applicative mobile d'Amazon. C'est également le grand retour des widgets. Pour en savoir plus, découvrez ci-dessous toutes nos analyses sur Windows 11.

Après plusieurs semaines de mises en bouche par Microsoft pour nous mettre sur la piste et une préversion fuitée du nouveau Windows, la firme de Redmond a officiellement présenté jeudi 24 juin son nouveau système d'exploitation. Finalement peu de surprises. Le projet Sun Valley n'est pas une simple mise à jour de Windows 10 : il marque une nouvelle ère avec l'arrivée d'une version 11 de l'OS.

Nous avions pu tester une préversion de Windows 11 il y a peu et les changements apportés étaient surtout esthétiques. Cette version finale présentée aujourd'hui par Microsoft reprend la plupart des éléments que nous avions pu observer. Le design des fenêtres et des onglets ouverts a été arrondi et de nouvelles icônes ont fait leur apparition, notamment dans l'explorateur de fichiers. La barre des tâches a été recentrée comme sur MacOS (même s'il est toujours possible de la mettre sur le côté gauche) et le menu Démarrer a été simplifié. Les widgets font leur retour sur PC et pourront être agencés au bon vouloir de l'utilisateur, tandis que des thèmes inédits sont proposés par Microsoft.

Malgré la fuite de son système d'exploitation, Microsoft avait conservé quelques nouveautés sous le coude. Avec des nouveautés bienvenues comme lors de l'utilisation d'un second écran. Désormais, la déconnexion de l'écran secondaire n'entraînera plus le transfert de vos fenêtres et applications vers l'écran principal de manière désordonnée. Les fenêtres seront minimisées dans la barre des tâches et retourneront sagement à leur place lorsque vous rebrancherez votre second écran.

Toujours dans un souci d'amélioration de l'interface, chaque bureau virtuel créé pourra entièrement être personnalisé pour refléter son usage. Il sera ainsi possible d'attribuer un thème à chaque bureau virtuel pour mieux les différencier.

Le retour des widgets

Nous l'avions évoqué, lors de la prise en main de la version fuitée, le retour des widgets. Nous sommes loin des widgets de Windows Vista et bien plus proches de ceux présents sur Android. Microsoft nous promet ainsi des widgets personnalisables qui s'adaptent en fonction de vos activités et de votre agenda, le tout évidemment avec une certaine dose d'IA pour vous proposer les outils dont vous avez besoin au moment opportun.

Teams, qui a connu un fort engouement lors de la crise sanitaire, est mis en avant dans le nouvel OS. Il remplace Skype et se retrouvera donc installé d'office dans la barre des tâches de Windows. Pour les aficionados de Skype, l'application sera toujours téléchargeable depuis le Microsoft Store.

Microsoft n'a pas oublié les PC hybrides de type 2 en 1 ou transformables qu'il est possible d'utiliser en mode tablette. Lors du passage au mode tactile, l'interface de l'OS est repensée pour laisser plus d'espace entre les icônes, les fenêtres sont redimensionnées et réagissent mieux lors du passage en mode vertical ou paysage. À ceci s'ajoutent de nouveaux gestes pour mieux interagir avec les fenêtres. Pour accompagner ce changement, un clavier virtuel refondu fait son apparition et la reconnaissance vocale améliorée. Celle-ci prend désormais en compte les pauses lors de la dictée pour y insérer la ponctuation.

Les joueurs resteront sur leur faim puisque Microsoft s'est contenté de rappeler son offre Game Pass du portail de jeux Xbox Game ainsi que la prise en charge de la technologique HDR lorsque vous avez un écran compatible. La seule véritable nouveauté provient de la technologie DirectStorage qui permet de stocker et décompresser les textures directement depuis le SSD (NVMe) vers la mémoire de la carte graphique sans passer par l'étape décompression via le processeur et ainsi gagner du temps lors du chargement des jeux.

Des applications Android dans Windows 11

La firme de Redmond poursuit le développement du Microsoft Store et proposera les logiciels et les applications les plus en vogue directement dans son magasin d'applications. Pour appuyer ce développement, Microsoft fait un appel du pied aux développeurs en annonçant une commission de 15 % lors de l'achat et zéro frais sur les achats "in-app" alors que la concurrence applique 30 % de commission en toutes circonstances. Petite nouveauté, les applications Android font leur apparition via l'Amazon Appstore, vous pourrez ainsi récupérer vos applications Android et les installer sur votre PC sous Windows 11.

Enfin Microsoft est resté très évasif sur la prise en charge du matériel par Windows 11. Il s'est contenté de rappeler qu'il travaillait étroitement avec AMD, Intel ou Qualcomm pour les processeurs, sans préciser comment Windows va gérer les architectures hybrides des processeurs Alder Lake d'Intel ou même l'éventuel support des SoC ARM puisque Qualcomm est évoqué.

Windows 11 fera son apparition dans un premier temps sur les PC neufs à l'automne 2021 tandis que la mise à jour depuis Windows 10 pour les PC déjà sur le marché commencera à la fin de l'année 2021, pour se poursuivre de manière incrémentale en 2022. Les prix des licences seules n'ont pas été annoncées. La mise à jour reste gratuite depuis Windows 10.

lesnumeriques.com