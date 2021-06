Suspension partielle et provisoire des activités de lavage-auto à Alger à compter de samedi

Les services de la wilaya d'Alger ont décidé de suspendre, à compter de samedi, de façon partielle et provisoire, l'activité de lavage automobiles au niveau de l'ensemble des stations sises au territoire de wilaya, a indiqué jeudi un communiqué des mêmes services.

"Compte tenu de la circonstance exceptionnelle que traversent ces derniers temps certaines communes de la capitale en raison des perturbations d'approvisionnement en eau potable, induites essentiellement par la pénurie d'eau du fait du stress hydrique et de la baisse des niveaux d'eau de barrages, les services de la wilaya d'Alger ont décidé d'un arrêt partiel et provisoire, à partir de samedi prochain, de l'activité de lavage automobile au niveau de l'ensemble des stations se trouvant dans le territoire de la wilaya", a précisé le communiqué.

Cette décision, poursuit la même source, intervient dans le souci des services de wilaya d'exploiter "rationnellement cette ressource vitale", en ce sens que toutes les précautions ont été prises afin de garantir l'approvisionnement de l'ensemble des populations de la capitale en eau potable.

Les jours d'ouverture et de pratique de cette activité sont fixés exclusivement pour vendredi, samedi, lundi et mercredi, du 08h00 à 14h00, et ce jusqu'à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable.

La même source a enfin précisé que les services de la wilaya d'Alger exhortent ceux qui exercent cette activité à faire montre de compréhension préalable de cette mesure exceptionnelle et provisoire.

APS