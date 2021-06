Berlin 2 : la Libye bénéficie désormais d'un parapluie international

L'ancienne envoyée spéciale du SG de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, a indiqué, vendredi, que "la Conférence de Berlin 2 sur la Libye, tenue mercredi en Allemagne, représente désormais un parapluie international qui contribue à la réalisation de l'unité nationale en Libye".

Interviewée par des médias allemands, l''ancienne envoyée onusienne a qualifié l'engagement des participants à la Conférence de Berlin 2 en faveur du règlement de la crise libyenne de "très positif", faisant observer que "les conclusions de la deuxième Conférence internationale sur la Libye appuient les conclusions de la Conférence Berlin 1".

Mme Williams a souligné, en outre, "l'importance de soutenir les Libyens souhaitant tourner la page du passé et se rendre aux élections", relevant l'importance des messages individuels qui ont été lancés par tous les participants à la conférence Berlin 2 sur un soutien continu et la nécessité d'organiser des élections à la date prévue, ainsi que la nécessité pour les mercenaires et les forces étrangères de quitter le pays et de mettre fin aux ingérences étrangères".

Les participants à la Conférence internationale de Berlin 2 sur la Libye ont plaidé dans le communiqué final sanctionnant la réunion "pour le retrait sans délai des mercenaires et forces étrangères, la tenue des élections générales à la date prévue, la consolidation du cessez-le feu en vigueur, la réforme du secteur sécuritaire et l'entame du chantier de la réconciliation nationale.

Au sujet de la réconciliation nationale en Libye, les participants ont salué "la volonté de l'Algérie de partager son expérience avec les Libyens".

Ils ont aussi noté la disponibilité des pays voisins et de l'Union africaine à accompagner les Libyens dans la réussite de chantier.

Les participants à la Conférence ont mis, par ailleurs l'accent dans leur document sur la nécessité de tenir les élections générales à la date prévue, à savoir le 24 décembre prochain.

