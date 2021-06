"L'Algérie dans le coeur", une manifestation culturelle et scientifique du HCA du 5 au 8 juillet

Le Haut commissariat l'Amazigité (HCA) organise, en partenariat avec la Radio Nationale, un riche programme de rencontres, d'expositions et de formations dédié à la valorisation et de la promotion de la langue et de la culture amazighes, du 5 au 8 juillet prochain dans la ville de Boumerdes, en célébration du 59e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale, a-t-on appris auprès du HCA.

Baptisé "L'Algérie dans le coeur", ce programme s'inscrit dans "l’optique des valeurs qui consolident l’unité nationale et l’intégrité territoriale", indiquent les organisateurs.

"L'Algérie dans le cœur" prévoit un séminaire placé sous le thème "Radiodiffusion sur et en tamazight : variété linguistique et unité nationale. Dispositions constitutionnelles et pratiques médiatiques" qui se tiendra à partir du 6 juillet et un colloque sur "L'onomastique algérienne" organisé les 7 et 8 juillet en partenariat avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).

Le HCA prévoit également une session de formation destinée aux journalistes de 26 radios nationales et locales exerçant en langue amazighe et qui porte sur la problématique de la traduction dans le travail journalistique et la présentation d'informations avec la diversité linguistique amazighe spécifique à chaque région d'Algérie.

Les oeuvres primées de la première édition du Prix du Président de la République de la langue et de la littérature amazighe ( 2020-2021) seront également présentées lors d'une table ronde alors que les organisateurs prévoient également des ateliers de transcription et réalisation d'un album de contes et bande dessinée, d'écriture de tifinagh, et de codification de l'écriture tamazight en braille.

Le HCA prévoit également une exposition des produits des métiers de l'artisanat local en plus de séances de vente-dédicaces des nouveaux titres édités en 2021.