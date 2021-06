ANP : cérémonie de sortie de 10 promotions de l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach

Une cérémonie de sortie de dix (10) nouvelles promotions a été organisée dimanche à l'Ecole supérieure du matériel "Moudjahid Benmokhtar Cheikh Amoud" d'El Harrach (Alger) après une formation scientifique et militaire intégrée.

Les promotions, dont la cérémonie de sortie a été présidée par le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Seddiki Smaïl, en présence de généraux-majors, de généraux et d'officiers supérieurs des différents services et directions de l'Armée nationale populaire (ANP), comptent la 37e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 78e promotion des cours de perfectionnement, la 5e promotion de Master "LMD", de la 23e promotion des cours d'application et de la 13e promotion des élèves officiers de formation spéciale.

Il s'agit également de la 11e promotion de Licence "LMD", de la 1ère promotion de formation militaire commune de base, de la 48e promotion de la session d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré, de la 91e promotion de la session d'aptitude militaire professionnelle de 1er degré et de la 48e promotion du certificat militaire professionnel de 2e degré (CMP2).

Comme chaque année, des stagiaires et élèves de pays frères et amis de l'Algérie ont été formés à l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach Après avoir passé en revue les promotions sortantes et remis les diplômes et grades aux lauréats, le général-major Seddiki a donné son aval pour que ces nouvelles promotions soient baptisées du nom du moudjahid feu Guerfi Ali, dit "Si Ahmed".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach, le colonel Saoudi Hamadache a indiqué que ces promotions ont reçu une formation scientifique et militaire intégrée dans plusieurs spécialités dispensée selon les méthodes scientifiques les plus récentes qui leur permettent de maîtriser les outils de la bataille moderne.

"Les promotions ont reçu une formation sur la gestion des différentes opérations logistiques pour une contribution "efficace" à la stratégie "efficiente" d'éradication des résidus des terroristes dans notre pays", a ajouté le Colonel Hamdach.

Dans ce cadre, le commandant de l'Ecole supérieure du matériel a relevé que dans le cadre du professionnalisme et la modernisation de nos forces armées dont la ressource humaine constitue l'épine dorsale, l'Ecole poursuit ses efforts pour "rehausser les capacités de formation et d'enseignement, s'adapter avec les développements scientifique et technologique modernes, renforcer les capacités de recherche scientifique et encourager les chercheurs, notamment dans les domaines à caractère scientifique et militaire".

"Cette réussite est le fruit de la grande importance permanente accordée par le Haut commandement de l'ANP à la formation militaire", a-t-il soutenu.

La cérémonie de sortie des promotions a été marquée par des parades organisées par des formations et des exhibitions d'arts martiaux.

En marge de la cérémonie, une exposition a été organisée au niveau des pavillons des équipements et matériels sur les moyens pédagogiques de chaque spécialité au niveau de l'Ecole.

A cette occasion des membres de la famille du défunt moudjahid Guerfi ont été honorés.

Né le 1 juillet 1930 à Tébessa, le moudjahid Guerfi s'était engagé dans la lutte à l'âge de17 ans au niveau de la wilaya I (Aurès) avant de rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) au milieu de 1956 au maquis Boudjelal.

Il est décédé le 10 mai 2002.