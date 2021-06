Ligue 1 – 27e journée : le CRB corrige le MCO et rejoint la JSS à la seconde place

Le CR Belouizdad a réalisé l’une des meilleures opérations de la 27e journée du championnat national de Ligue 1, en rejoignant la JS Saoura à la deuxième place au classement, grâce à son éclatante victoire glanée, ce dimanche à Oran, face au MCO (0-3).

Le Chabab a survolé le Classico algérien en infligeant à son hôte une véritable correction. La première période de cette partie a été à la hauteur de l’affiche. Les deux formations ont développé un jeu chatoyant, avec tout de même un petit avantage pour les visiteurs en termes d’occasion de scorer.

Dès la fin de la pause citron, les Rouge et Blanc ont réussi à débloquer la situation par l’incontournable Sayoud (49’). Trois minutes plus tard, le Chabab est parvenu à planter un second but. Buteur sur la première réalisation, le métronome du CRB s’est transformé en passeur en rendant la politesse à son camarde Belkheir (51’).

Littéralement assommée par ces deux buts, l’arrière-garde oranaise a flanché pour la troisième fois, juste après l’heure de jeu (63’). Parti dans le dos des défenseurs, Khelfellah a profité d’un véritable boulevard pour aller porter l’estocade à 3 buts à 0.

À la faveur de ce succès retentissant, le CRB porte son total à 50 points et rejoint la JS Saoura sur la seconde marche du podium.

La JSS gagne un point, le NAHD rate le coche

De son côté, la JS Saoura est parvenue à glaner un bon point hors de ses bases face au NA Hussein Dey (1-1). Obligés de gagner pour quitter la zone rouge, les Nahdistes ont pris le match par le bon bout en marquant à la 40e minute par l’entremise de Nadji.

Cependant, ce petit avantage du NAHD a fondu comme neige au soleil dès la reprise avec l’égalisation des Aiglons du Sud signée El Hamri (46’).

Les Sang et Or avaient la possibilité de reprendre les choses en main à la 63e minute, mais Meftah a raté un penalty bien détourné par le portier Saidi.

Ce semi-échec clou le NAHD à la 17e position (26 pts), tandis que la JSS conforte sa 2e place (50 pts).

Le RCR déchante, le PAC limite les dégâts

Hôte de l’USM Alger, le RC Relizane, un des mal-classés, est passé à côté de son sujet en ratant l’occasion de prendre ses distances sur la zone de turbulences. Revenu deux fois au score, le Rapid (16e – 26 pts) a finalement lâché l’affaire en s’inclinant sur le score de 4 buts à 2.

Quant au Paradou AC, la crise de résultat s’installe véritablement. Les Académiciens, qui restent sur quatre défaites de suite, ont été tenus en échec par le NC Magra (1-1). Un bon résultat pour les visiteurs (14e – 28 pts) concernés également par la lutte pour maintien.

Du côté de l’antique Cirta, la logique a été parfaitement respectée dans le match ayant mis aux prises le CS Constantine à la JSM Skikda. Face au dernier au classement, les Constantinois ont réalisé un véritable récital offensif en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts à 0.

L’USMBA et le CABBA se relancent

Samedi, l’USM Bel Abbès et le CA Bordj Bou Arreridj se sont relancés dans la course au maintien. Les Belabessiens ont pris le meilleur sur l’US Biskra (1-0), tandis que les Bordjiens se sont imposés sur le même score face à l’ASO Chlef (1-0).

Pour sa part, l’Olympique de Médéa a renoué avec le succès, après trois matchs sans victoire, en réalisant l’essentiel face à l’AS Aïn M’lila (1-0).

MCA – ESS, ce lundi et sur un air de revanche

L’épilogue de cette 27e sortie s’annonce explosif à en juger par l’affiche au menu. En effet, l’Entente de Sétif sera en déplacement dans la capitale pour donner la réplique au MC Alger dans un big match qui sera placé sous le signe de la revanche.

À Alger, les Sétifiens, patrons de la Ligue 1, auront à cœur d’accroitre davantage leur avance en tête du classement et, par la même occasion, se venger, sportivement parlant, du Doyen qui a mis fin à leur série de 13 mois sans la moindre défaite, janvier dernier à Sétif.

JSK – WAT reporté

Concernant le match JS Kabylie – WA Tlemcen, il a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Lions du Djurdjura à la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Jaune et Vert tenteront de valider leur billet pour la finale face aux Camerounais de Coton Sport ce soir (20h00) au stade du 5 Juillet (Alger). Pour rappel, les Canaris ont survolé la manche aller en s’imposant sur le score de 2 buts à 1, dimanche dernier, à Yaoundé (Cameroun).

Résultats de la 27e journée : CA Bordj Bou Arreridj - ASO Chlef 1 - 0 USM Bel Abbès - US Biskra 1 - 0 O Médéa - AS Aïn M’lila 1 - 0 CS Constantine - JSM Skikda 4 - 0 NA Hussein Dey - JS Saoura 1 - 1 RC Relizane - USM Alger 2 - 4 Paradou AC - NC Magra 1 - 1 MC Oran - CR Belouizdad 0 - 3 Lundi : MC Alger - ES Sétif 17h45 Reportés : JS Kabylie – WA Tlemcen

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia