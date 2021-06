Ligue 1 – 27e journée : le MCA revient de loin et bat l'ESS 3-2

Le MC Alger s'est imposé lundi face au leader l'ES Sétif (3-2), au stade olympique du 5-juillet, en match décalé de la 27e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Les visiteurs ont mené au score grâce à un doublé de Mohamed Amine Amoura (17e, 27 pts). Le MCA a réussi à renverser son adversaire en deuxième période. Le club algérois a réduit le score d'abord par l'entremise de Nabil Lamara (38e), avant d'égaliser en seconde période grâce au capitaine Abderrahmane Hachoud (68e).

Le MCA qui se devait de réagir après son revers concédé à Oran face au MCO (2-1), a réussi à arracher la victoire en fin de match, par l'intermédiaire de la nouvelle recrue hivernale le Ghanéen Joseph Esso (87e).

A la faveur de cette victoire, le "Doyen" se hisse à la 5e place au classement avec 45 points, alors que l'Entente reste leader avec 56 unités, à six longueurs de ses poursuivants directs : le CR Belouizdad et la JS Saoura. Le Chabab compte un match en moins à disputer à domicile face à la JS Kabylie.

Dans les autres matchs de cette journée, disputés samedi et dimanche, le CRB, auteur d'une large victoire en déplacement face au MC Oran (3-0), a rejoint la JSS à la deuxième place au classement.

La révolte des mal-classés

Ainsi, les deux relégables : l’USM Bel-Abbès et le CABB Arreridj, se sont imposés respectivement devant l'US Biskra et l'ASO Chlef, sur le même score (1-0), de quoi leur permettre de poursuivre leur mission de sauvetage en toute sérénité.

La rencontre JS Kabylie - WA Tlemcen est reportée à une date ultérieure, en raison de l’engagement des "Canaris" dimanche soir en demi-finale (retour) de la Coupe de la Confédération, face au Camerounais de Coton Sport (3-0), qui leur a permis de valider le billet pour la finale, prévue le samedi 10 juillet prochain face aux Marocains du Raja Casablanca, au stade Cotonou (Bénin).

La 28e journée du championnat se jouera dans son intégralité jeudi prochain, et sera marquée par trois derbies : un à l'Est : ES Sétif - CS Constantine, et deux à l'Ouest : WA Tlemcen - USM Bel-Abbès et ASO Chlef - MC Oran.

APS