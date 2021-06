Les pays d'Afrique de l'Est vont poursuivre les négociations sur la mise en œuvre de la ZLECAF

Les pays d'Afrique de l'Est pourraient demander une prolongation du délai, fixé à ce mois de juin, de la première phase des négociations sur les barrières commerciales pour la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Selon Rose Ronoh, directrice de la facilitation des échanges chez Kentrade, les négociations en cours entre Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda sont centrées sur le commerce des marchandises et le commerce des services. « Les négociations devront se poursuivre au-delà de l'échéance de juin 2021 après avoir demandé le consentement des chefs de l'Etat », a-t-elle déclaré mardi lors d'un « webinaire » sur la stratégie de la ZLECAF du Kenya.

Elle a ajouté que parmi les défis, figurent l'insuffisance d'infrastructures intégrant les pays de la région, le manque de politiques harmonisées et des lois qui se chevauchent. De son côté, George Dinda, expert en commerce au ministère de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement des entreprises du Kenya, a déclaré que les pays devront également s'attaquer aux problèmes des zones économiques spéciales qui pourraient entraîner une concurrence déloyale.

« Dans ces négociations, notre objectif est de garantir que ce qui se trouve sur le marché de la Communauté d'Afrique de l'Est soit protégé avant de partir vers d'autres marchés », a-t-il noté. La mise en œuvre de la ZLECAF a pour objectif d'éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce transfrontalier, stimulant ainsi les affaires continentales entre les pays africains.

APS