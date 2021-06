Libye : le G3+2 appelle le FDPL à hâter la mise en place d'une nouvelle base constitutionnelle

Les représentants du Groupe dit G3+2 réunissant l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande Bretagne et les Etats-Unis ont appelé, mardi, les membres du Forum de dialogue politique libyen (FDPL), en réunion depuis lundi à Genève, en Suisse, "à hâter la mise en place d'une nouvelle base constitutionnelle, pour pouvoir organiser les élections générales à la date prévue", indique un communiqué de la Mission onusienne en Libye (Manul).

"Les membres du FDPL doivent avancer et hâter la mise en place d'une nouvelle base constitutionnelle pour pouvoir tenir les élections générales du 24 décembre à la date prévue, conformément aux engagements qu'ils ont pris", ont insisté les représentants du G 3+2 auprès de l'envoyé spécial du SG de l'ONU en Libye, Jan Kubis, lors d'entretiens téléphoniques, ajoute la Manul .

Les représentants du G3+2 ont réitéré, en outre, les engagements de leurs pays respectifs au sujet "de la nécessité d'évacuer tous les mercenaires étrangers de la Libye, de respecter le cessez-le feu en vigueur et la réunification des institutions libyennes".

Ils ont affirmé, à ce titre, qu'"ils suivront sur le terrain l'application des conclusions de la Conférence internationale sur la Libye Berlin 2 et la résolution du Conseil de sécurité 2570 et 2571".

La nouvelle réunion du FDPL qui se poursuit mercredi pour le troisième jours en Suisse, sous l'égide de l'ONU, a pour objectif, selon la Manul, "d'élaborer des propositions pour faciliter davantage la tenue des élections générales prévues le 24 décembre prochain".

Mardi, la chaîne d'information libyenne 218 a fait savoir que des divergences importantes ont caractérisé les travaux de la réunion du FDPL quant notamment au mode d'élection du prochain président libyen.

"L'option pour une liste individuelle ou avec colistiers pour les candidats à la présidentielle a été la principale divergence. L'exclusivité de la nationalité pour le candidat à la présidentielle et les prérogatives du futur président ont été aussi des points de discorde", a souligné le média libyen.

Jan Kubis a appelé, lundi, à l'ouverture des travaux de ladite réunion, les membres du FDPL, à dépasser les différends et à se mettre d'accord sur le maximum possible de points".

"Le peuple libyen vous suit et ne veut pas que vous le déceviez. Soyez à la hauteur de sa confiance et faites en sorte que la phase transitoire prenne fin à la date prévue et que les élections générales auront lieu à la date convenue", a souligné M. Kubis .

APS