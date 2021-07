Tir à l'arc : l'Algérien Izri présent au tournoi qualificatif de République tchèque

L'athlète Abdelkader Izri représentera l'Algérie au tournoi international de para-archerie (tir à l'arc handisport), prévu à Nové Mesto nad Metuji en République tchèque du 3 au 11 juillet et qualificatif aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020.

La compétition devrait regrouper une centaine d'archers de plusieurs pays qui se déplaceront avec le même objectif, celui de réaliser les minima de qualification au rendez-vous paralympique, fixés à 560 points sur les 720 mis en jeu.

Izri avait déjà représenté l'Algérie lors du tournoi qualificatif aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, échouant à valider son ticket après son élimination en quarts de finale de la compétition face à l'Azerbaïdjanais Ali Nabiyev (0-6).

L'athlète a clôturé sa préparation en France où il réside, en prenant part au championnat de France d'été handisport à Daumeray, avec son club Compagnie d'Arc de Fontainebleau-Avon. Le représentant algérien au prochain tournoi de qualification aux JP-2020 a réalisé des résultats "très honorables", se rapprochant du score minimum de qualification au rendez-vous de Tokyo.

"En terre tchèque, j'essayerai de confirmer mes performances et réaliser le rêve de chaque athlète, celui de se qualifier aux Jeux", a espéré Izri, 46 ans, en équipe nationale depuis 2016.

Le tir à l'arc chez les handicapés ou le para-archerie est ouvert aux athlètes ayant une déficience physique. Ils peuvent tirer avec des appareils fonctionnels autorisés en vertu des règles de classification, si nécessaire.

Les classifications de compétition en para-archerie se composent actuellement des catégories: Open (athlètes ayant un handicap au niveau des jambes et utilisant un fauteuil roulant ou ayant un trouble de l'équilibre et tirant en position debout ou sur un tabouret), W1 (athlètes ayant un handicap des jambes et font usage d'un fauteuil roulant) et les malvoyants.

Les athlètes peuvent concourir dans l'arc classique ou à poulies, selon des règles standards.