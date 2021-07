Décès de Slimane Bekhlili : le DG de la Radio Algérienne présente ses condoléances

Le directeur général de la radio algérienne, M. Mohamed Baghali a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Slimane Bekhlili décédé, ce vendredi, des suites de la covid 19.

Dans son message, M. Baghali a présenté, au nom du personnel de la Radio Algérienne et en son nom personnel, ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion, priant Dieu, le Tout puissant, de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.

Le journaliste et directeur général de la chaîne de télévision El-Badil, Slimane Bekhlili est décédé, vendredi, à l'âge de 58 ans suite à des complications liées au Covid-19, a indiqué sa famille sur sa page officielle facebook. Il sera inhumé après la prière du vendredi au cimetière de Garidi à Kouba-Alger.