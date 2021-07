« La mémoire et la souveraineté », une rencontre de réflexion ce dimanche au Centre culturel de la Radio Algérienne

La Radio Algérienne organise, ce dimanche 04 juillet à partir de 09h30, une conférence autour du thème de « la mémoire et la souveraineté » au Centre culturel Aïssa Messaoudi, et ce, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de l’indépendance et de la fête de la jeunesse.

Cette rencontre de réflexion verra la participation d’imminents Professeurs et chercheurs sur les questions de l'histoire et de la mémoire, ainsi que la participation du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi.