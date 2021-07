Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt journaliste Slimane Bekhlili

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a adressé un message de condoléances à la famille du défunt journaliste Slimane Bekhlili, décédé vendredi suite à son infection à la Covid-19.

"J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle du décès du journaliste Slimane Bekhlili que Dieu ait son âme, après une longue et riche carrière journalistique, lors de laquelle il a été un fervent défenseur de l'information objective et constructive, fidèle aux constantes et fondements de la Nation", a affirmé le Premier ministre dans son message.

"Tout en compatissant à votre douleur en cette pénible circonstance, je vous présente ainsi qu'à tous ses collègues de la corporation de la presse, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Dieu Tout Puissant d'accueillir le défunt en son vaste Paradis et d'accorder aux Siens patience et réconfort", a-t-il conclu dans son message.