Clôture du Salon international de l’investissement d’Oran: près de 30 accords de partenariat signés

Près de 30 accords de partenariat dans les domaines de l’industrie, de la construction et des travaux publics ont été signés, lors de la troisième édition du salon international de l’investissement (Salon Oran Invest Expo 2021) clôturé dimanche au centre des conventions d’Oran.

Dans une déclaration à l’APS, le commissaire du salon, Ahmed Haniche, a souligné que près de 30 accords de partenariat ont été signés entre des opérateurs locaux et d’autres avec des opérateurs étrangers activant en Algérie dans de nombreux domaines, à l’instar de l’industrie mécanique, la sous-traitance industrielle, le textile industriel, la construction et les travaux publics.

Ces accords portent sur la création de sociétés mixtes, l’extension de l’activité des entreprises et la création d’antennes à l’ouest du pays, à l’instar d’Oran, Sidi Bel-Abbes, Mascara et d’autres antennes spécialisées dans la construction et les travaux publics à l’est du pays, a souligné le même responsable.

Cette manifestation économique qui a duré quatre jours a été marquée par la présence remarquable de professionnels dont le nombre a dépassé les 6.000 visiteurs, ainsi qu'une grande affluence d’étudiants et de porteurs de projets, qui envisagent de créer des micro-entreprises dans de nombreux domaines, ajoute le même responsable.

Pour rappel, 87 exposants de l’intérieur et de l’extérieur du pays ont participé à ce salon, répartis sur trois salons dédiés à "l’immobilier, construction et travaux publics", "l’industrie et sous-traitance" et "le transport et logistique".

Près de 50 entreprises nationales publiques et privées, spécialisées dans l’immobilier, la construction, l’aménagement extérieur et intérieur et l’exportation, ainsi que des antennes de sociétés étrangères activant en Algérie de Tunisie, du Canada, de la Turquie, de la Chine, de la France, de la Belgique et autres, ont participé à cette manifestation, en plus d’institutions bancaires.

A cette occasion, des conférences-débats sur différents sujets ont été animées lors de ce salon, notamment "les conditions de baux de location et leurs effets sur l’investissement", "les formules de soutien et d’accompagnement dans l’exportation des produits algériens" ainsi que "l’économie d’énergie, l’industrie algérienne face aux défis actuels".

APS