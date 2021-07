Algérie Poste lance le e-paiement pour la Zakat et le règlement du loyer des logements OPGI

L’entreprise Algérie Poste (AP) a lancé, lundi à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse, deux nouveaux services de e-paiement permettant aux clients le versement de la Zakat et le règlement du loyer par les bénéficiaires de logements de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) via des applications électroniques.

Dans le cadre des efforts visant l'amélioration des services au profit des clients de l'AP, il a été convenu avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi qu'avec l'OPGI du lancement de deux services permettant aux titulaires de comptes courants le versement de la zakat et le règlement du loyer via des applications électroniques, a fait savoir la directrice par intérim d'Algérie Poste, Baya Hanoufi.

Concernant le deuxième service, la wilaya de Constantine a été choisi, dans un premier temps, en tant que wilaya pilote, en attendant la généralisation de l'opération à travers l'ensemble du territoire national, à même de permettre aux propriétaires de logements OPGI de régler le loyer sans avoir à se déplacer, a-t-elle poursuivi, soulignant que la wilaya de Bouira sera la deuxième wilaya devant bénéficier de ce service.

Comme chaque année, Algérie Poste célèbre l'anniversaire de la fête de l'Indépendance à travers la distinction des facteurs vainqueurs de la finale nationale de la marche des facteurs et de plusieurs postiers dont les responsables des distributeurs automatiques et des guichetiers en reconnaissance aux services offerts aux clients, notamment durant la pandémie de la Covid-19.

A cette occasion, Mme Hanoufi a loué les efforts des employés d'Algérie Poste en vue de "la promotion des services offerts aux citoyens", soulignant que la ressource humaine "est devenue l'un des axes les plus importants de la stratégie de l'entreprise".

Elle a rappelé, en outre, le rôle de l'entreprise dans le cadre de la coordination et la coopération avec les secteurs et les entreprises publiques pour le développement des services numériques et du e-paiement.

La cérémonie organisée par Algérie Poste s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, Abderrezak Hani, qui a réitéré à cette occasion l'engagement de la tutelle, en coordination avec le partenaire social, dans le cadre du "dialogue sérieux", pour l'amélioration des conditions de travail.

