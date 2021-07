Finale de la Coupe arabe (U20), Algérie - Arabie saoudite : les Verts pour un exploit historique

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) tentera de réaliser un exploit historique, à l'occasion de la finale de la Coupe arabe de la catégorie, mardi face à l'Arabie saoudite au stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire (16h00 algériennes).

Qualifiée samedi pour le dernier stade de l'épreuve en éliminant la Tunisie grâce à un doublé de la jeune pépite Rafik Mohamed Omar (2-0), l'Algérie n'est plus qu'à 90 minutes pour remporter un trophée pour lequel elle était loin d'être considérée comme l'un des favoris.

Et pourtant, les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete ont réalisé un parcours plus qu'honorable, parvenant d'abord à s'extirper in extremis de la phase de poules, avant de battre les deux voisins, le Maroc et la Tunisie, respectivement en quarts (1-1, aux t.a.b : 4-3) et en demi-finales.

Se basant essentiellement sur des joueurs évoluant à l'étranger, Lacete est en train de réussir admirablement son pari, là où ses prédécesseurs avaient échoué : remettre une sélection des jeunes sur rails, après des résultats jugés décevants concédés lors des dernières années.

"C’est une rencontre entre frères qui sera très disputée. L'Arabie saoudite est une coriace équipe qui a éliminé l’Egypte, un des favoris de l'épreuve. C’est une formation très technique qui a beaucoup de caractère, je suis tombé d’ailleurs sous le charme de la force mentale qu’elle a présentée dans ce tournoi", a indiqué le coach national Mohamed Lacete.

Avant de poursuivre, histoire de faire tomber la pression : "Pour moi, il n'y a pas d’enjeu dans cette finale. Il n’y aura ni vainqueur ni vaincu, tout le monde sortira gagnant de ce tournoi car chacun de nous aura disputé le maximum de matchs".

Pour continuer à rêver du sacre arabe, l'Algérie devra impérativement battre une coriace équipe saoudienne qui s'est permis le luxe d'écarter en quarts de finale le Sénégal, invité d'honneur et tenant du trophée avant de s'offrir l'Egypte, pays hôte, en demi-finales.

Les deux équipes se retrouvent 36 ans plus tard, après leur première confrontation en finale de la Coupe arabe (juniors), baptisée alors Coupe de la Palestine et disputée en 1985 aux stades de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et 5-Juillet d'Alger.

Dirigée à l'époque par feu Mokhtar Aribi, l'équipe nationale junior s'était inclinée sur le score de 2 à 1. Le match de mardi sera sous la signe de la revanche pour une équipe qui aspire à entrer dans l'histoire du football algérien et rééditer l'exploit des seniors, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations 2019 en terres égyptiennes.

L'équipe nationale évoluera lors de cette finale en tenue blanche (maillot, short et bas), alors que son adversaire saoudien sera de tout vert vêtu, selon la réunion technique d'avant-match tenue dimanche.