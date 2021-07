Covid19 : l’hôpital «Hai Nedjma» à Oran est saturé

L’hôpital de Hai Nedjma d'Oran, dédié depuis plus d’un an à la prise en charge exclusive des cas de covid19, affiche complet depuis quelques jours à cause de la recrudescence de l’épidémie, indique la direction locale de la santé et de la population (DSP). La moyenne des contaminations quotidiennes a grimpé. Elle passe de 35 à 40 cas par jour au cours du mois de juin, à 50 contaminations journalières au cours de ce mois de juillet, précise le chargé de communication de la DSP, Youcef Boukhari.

« Les 240 lits de l’hôpital Nedjma sont complets, le service réanimation, qui compte 14 lits est également saturé, et une vingtaine de lits équipés de ventilation mécanique invasive (VMI), nécessaire pour la prise en charge des détresses respiratoires, sont eux aussi tous pris », relève le même responsable.

Le nombre de décès a triplé

«La recrudescence est palpable, et la population devrait faire preuve de plus de vigilance», prévient Youcef Boukhari, qui affirme que « le nombre de décès quotidiens a triplé passant d’un décès tout les trois jours, à un par jour.» Malgré cette hausse inquiétante, l’engouement pour la vaccination reste faible. « La campagne de vaccination continue à Oran qui n’a vacciné depuis le 2 février, que 3% de la population ciblée (soit plus d’un millions de personnes). En ce début de l’été, il y a une baisse d’engouement », note la DSP. C’est le cas par exemple au chapiteau de M’dina J’dida, qui vaccine les adultes de plus de 30 ans le souhaitant, sans rendez-vous préalable. « Après avoir atteint les 250 vaccinations par jour au début de la campagne le 2 juin dernier, la moyenne quotidienne des personnes vaccinées ne dépasse pas les 150 ces derniers jours», regrette le Dr Boukhari.