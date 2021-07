Baisse à partir de jeudi des températures dans les régions Centre-nord et Est

Les régions côtières et centre Est du pays devront connaitre dès demain jeudi une baisse des températures causée par un léger changement des masses d'air, ses les prévisions de l'Office national de la météorologie (ONM).

Les services de la météorologie prévoient "une baisse légère" des températures maximales, notamment dans les régions Est du pays en atteignant 28°C, de même pour les régions de l'intérieur du pays où le mercure oscillera entre 34 et 35°C, au niveau des wilayas de M'sila, Batna et Oum El Bouaghi, et 28°C uniquement à Guelma, a précisé à l'APS la chargée de communication de l'Office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrekta.

Il fera également moins chaud dans certaines régions du Centre, à savoir Alger et Boumerdes, où la température atteindra 28°C, avec un taux d'humidité élevé, selon la même responsable qui a fait observer qu'"aucune température record n'a été enregistrée, à ce jour, dans le Nord".

S'agissant des régions du Sud, Mme Benrekta a indiqué que les masses d'air chaudes restent à l'origine de la hausse des températures, précisant que le mercure dans les wilayas d'Adrar, Timimoune, In Salah, Ouargla et Bordj Badji Mokhtar devrait atteindre 49°C à l'ombre.

Selon Mme. Benrakta, les régions du nord connaitront, à partir de vendredi à dimanche, "un taux élevé d'humidité avec un ciel relativement nuageux, outre des orages isolés en intermittence sur les régions intérieures, les altitudes et les Aurès.

Le climat demeura "relativement chaud" au niveau des régions intérieures ouest et du centre où les températures oscilleront entre 36°C et 42°C et entre 28C et 34C à l'ombre dans les régions côtières, a poursuivi Mme. Benrakta.

Concernant les prévisions climatiques pour les régions sud durant la même période, la responsable a indiqué que le ciel sera dégagé en général avec développement de quelques cellules orageuses isolées dans l'extrême sud, soulignant la chaleur qui marquera les oasis, le Sahara et l'extrême sud avec une températures avoisinant les 48°C et oscillant entre 34°C et 38°C à El Hoggar et Tassili.

"Les régions côtières n'ont pas encore atteint les 40C à l'ombre soit le deuxième degré d'alerte", a-t-elle fait savoir, ajoutant qu'une température de 50C a été enregistrée à Ouargla, 49°C à Adrar et Ain Salah et 48°C à Tindouf.

En juillet 2018, les régions sud ont connu 18 jours de canicule, a rappelé Mme. Benrakta, ajoutant qu'une température de 51.3°C à l'ombre avait été enregistrée à Ouargla.

APS