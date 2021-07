Election du président de l'Assemblée populaire nationale

Le règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale (APN) a fixé le déroulement de l'élection du président de l'assemblée, et ce lors de la première plénière de la 9è législature de l'APN, dont les travaux ont été ouverts jeudi matin et se poursuivront dans l'après-midi, et qui sont présidés par le doyen des députés, Abdelouahab Aït Menguellet, assisté des deux plus jeunes députés.

Le règlement intérieur de l'APN fixe le déroulement de l'élection du président de l'Assemblée, dans son article 3 qui stipule que le président de l'APN est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des députés est déclaré élu. En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité est déclaré élu. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat unique, l'élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s'il obtient la majorité des voix.

Selon les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin dernier, proclamés par le Conseil constitutionnel, le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 65 sièges et du RND avec 58 sièges.

Le Front El Moustakbal et le Mouvement El Bina ont décroché respectivement 48 et 39 sièges, suivis du parti Sawt Echaâb (trois sièges), alors que le Front de la Justice et du Développement (FJD), le parti de la liberté et de la Justice (PLJ) et El Fadjr El Djadid ainsi que le Front de la Bonne gouvernance (FBG) ont obtenu deux sièges/chacun.

Le front de l'Algérie nouvelle, le Parti El Karama, le Front national algérien (FNA) et le parti Jil Jadid ont décroché un seul siège/chacun.