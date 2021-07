Deux ouvrages électriques mis en service à Alger pour renforcer les capacités d'approvisionnement

Deux nouveaux ouvrages visant à renforcer la capacité d'alimentation en électricité de la capitale et ses environs, ainsi que le siège de la Direction de distribution de Gue de Constantine (Est d'Alger), à même d'améliorer la qualité du service client, ont été inaugurés jeudi par le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras.

Effectuant une visite de travail et d'inspection en compagnie du wali d'Alger, Youcef Chorfa, et du président de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger (P/APW), Karim Bennour, M. Boulakhras a inauguré deux nouveaux ouvrages électriques à Ben Aknoun et Texesraïne (relevant de la commune de Hydra) ainsi que le siège de la Direction de distribution de Gue de Constantine.

Le premier ouvrage mis en service est un injecteur de haute tension (HT) d'une puissance de 220/60Kv incluant un transformateur de 120 millions de watts réalisé par des compétences locales, selon les explications de la directrice de l'exploitation centrale de la Société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité (GRTE), Baya Hammat.

La réalisation de cet ouvrage implanté dans la commune de Ben Aknoun a coûté 528 millions de dinars. Il permettra le renforcement de l'alimentation de la partie Ouest de la capitale en étant relié aux postes de Ben Aknoun, Ain Bénian, Hydra, El Aurassi, a-t-elle ajouté.

Le deuxième projet inauguré était celui de Texraine, relevant de la commune de Hydra, où il a été mis en service un poste de type blindé de dernière génération d'un niveau de tension de 70Kv qui dispose de deux transformateurs d'une capacité globale de 80 MVA (mégavolt-ampère) (40 MVA chacun) extensibles pour atteindre une capacité de 120 MVA (120.000 mégawatts).

La réalisation de cet ouvrage a nécessité 1 milliard DA, dont une partie en devise (d'un montant de 4 millions d'euros pour des équipements), a expliqué le chef de département de la GRTE Alger, Mohamed Nadir Reghis. Ce poste vient sécuriser l'alimentation de la capitale et améliorer la qualité du service essentiellement dans les communes de Hydra, Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, El Biar, Texraine, Sebala, Birkhadem, sur un périmètre de 15km, a-t-il précisé.