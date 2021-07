Ténès : réouvertures des trois plages fermées suite aux cas d'intoxication

Les trois plages de la commune de Ténès, fermées suite aux cas d'intoxication et aux malaises ressentis par des estivants, sont de nouveau ouvertes, a indiqué ce jeudi la wilaya de Chlef.

Bonne nouvelle pour la commune de Ténès et ses habitants. En effet, la plage centrale, la plage Marina et la plage Oued Allala El Melh Beach, fermées temporairement, depuis dimanche dernier, sont à nouveau accessibles aux estivants, et ce, à partir de ce jeudi.

Selon un communiqué de la wilaya de Chlef, cette mesure de précaution, temporaire, a été prise afin d'assurer la sécurité des vacanciers.

À titre de rappel, 193 estivants ont été victimes, dimanche dernier, de malaises sur une plage de Ténès présentant entre autres symptômes une forte toux, une rougeur des yeux et des difficultés respiratoires, ce qui a nécessité leur évacuation à l'hôpital.

Les analyses menées sur des prélèvements d'échantillons d'eau de mer ont prouvé sa concentration en chlore désinfectant, a indiqué mercredi dernier un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

De leur côté, les victimes de cette intoxication sont guéries et ont toutes quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires.