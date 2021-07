Lamamra met en avant la portée de l'action proactive dans la politique étrangère de l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a mis en avant, jeudi à Alger, la portée de l'action proactive dans la politique étrangère, et les priorités de la diplomatie algérienne chargée d'œuvrer dans le sens de l'unification des rangs dans la région, du maintien et du renforcement de son rôle pionnier sur le continent africain.

"Nous assistons à une instabilité et à des changements imprévisibles aux niveaux régional et international, d'où l'importance de l'action proactive qui nous érigerait en acteurs influents sur la scène internationale et nous permettrait d'apporter notre contribution, comme par le passé, à l'instar des pays dont l'influence sur le cours des évènements les plus importants dans l'histoire de la communauté internationale dépasse de loin leur poids économique ou leur dimension géographique", a déclaré M. Lamamra à l'issue de son installation dans ses nouvelles fonctions à la tête de la diplomatie algérienne.

"Forte de sa glorieuse Histoire et du génie de son peuple et grâce aux engagements de ses dirigeants, l'Algérie a de tout temps été l'initiatrice d'évènements remarquables et a su marquer de son empreinte l'histoire de cette Nation et celle de la communauté internationale, voire de l'Humanité tout entière", a-t-il soutenu.

"Les engagements de l'Algérie sont connus de tous. Nous poursuivrons notre action dans la région à laquelle nous appartenons et qui ne se porte pas aussi bien que nous le souhaitons, une région qui avance à pas sûrs vers l'unité et l'intégration. Mais, les conflits existants, en l'occurrence celui du Sahara occidental et la crise libyenne, influent sur l'action d'unification des rangs et le bond vers l'intégration et l'unité escomptées", a-t-il fait remarquer.

Marquer l'Histoire par la clairvoyance, l'intelligence et le sens de responsabilité

"L'Algérie, de par son histoire, son poids et ses responsabilités, est prête plus que jamais à tirer les pays de la région pour les aider à décoller à nouveau et avec force vers la réalisation de cet objectif escompté", a affirmé le chef de la diplomatie algérienne.

"Ce n'est point en fomentant des crises, en œuvrant à leur aggravation ou en imposant le fait accompli qu'on marque l'Histoire, mais plutôt en faisant preuve de clairvoyance, d'intelligence et de sens de responsabilité, autant de facteurs qui devraient sous-tendre l'action de toutes les parties dans notre région aux fins de créer un climat favorable à même d'assurer un avenir meilleur à tous les peuples sans exclusive aucune", a-t-il souligné.

S'exprimant sur la crise libyenne, M. Lamamra a affirmé que "l'action de l'Algérie pour le soutien aux frères Libyens et leur orientation vers une issue de crise à la faveur de la paix, de la fraternité, de l'union des rangs et d'un régime démocratique auquel aspire le peuple libyen frère, exige davantage d'engagement et de disponibilité à répondre aux exigences des parties et de l'Etat libyens, un Etat en lequel nous croyons toujours et nous ne ménagerons aucun effort pour la consolidation de ses orientations et de ses décisions souveraines".

"Nous sommes entièrement disponibles à consacrer les liens de fraternité avec tous les pays arabes frères, et aspirons à un sommet arabe réussi dans un avenir proche", a souligné, par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères. Dans ce contexte, M. Lamamra a précisé que "la cause palestinienne sacrée est le ciment de la cohésion des peuples et des pays arabes", ajoutant que "l'Algérie demeure fermement attachée à l'esprit de l'initiative arabe de paix, et estime que nonobstant la différence de position de certains pays concernant les actions à mener, il est un champ plus large de resserrement des rangs en se conformant à l'esprit de cette initiative, qui fut un bel acquis de solidarité arabe et de sens de responsabilité vis-à-vis de la paix".

"Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le peuple palestinien est l'initiateur de la paix et celui qui s'y intéresse le plus, mais la paix est désormais la responsabilité de la communauté internationale tout entière. Toutes les parties sont appelées à s'attacher aux principes sous-tendant une paix juste et globale dans la région, ce qui exige la reconnaissance de l'Etat indépendant de Palestine avec El-Qods pour capitale et la libération de tous les territoires arabes occupées dont le Golan", a poursuivi le ministre.

"C'est ainsi que les pronostics de l'initiative arabe et les contours tracés par les orientations de l'action arabe commune constitueront une sortie de la crise au Moyen-Orient et dans le monde arabe, où les situations et les tensions ont longuement entravé la fédération des potentialités s et leur exploitation à des fins de développement". Sur le plan africain, M. Lamamra a tenu à préciser que "l'Algérie joue un rôle pionnier", ajoutant que de nombreux peuples africains attendent de l'Algérie "de faire plus".

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est engagé dans ce sens et l'Algérie s'érigera en pays pivot qui agira, comme par le passé, en ce qui concerne l'exportation de la paix, de la stabilité et de la sécurité à travers le continent africain, à commencer par l'espace sahelo-saharien, jusqu'aux foyers de tension partout dans le continent", a déclaré M. Lamamra.

"L'espace africain est partie intégrante de l'identité, du destin et de l'avenir de l'Algérie, notamment à la lumière de l'intégration économique africaine et de la diplomatie économique qui place les opérateurs économiques publics et privés algériens devant le défi de se déployer au sein du continent africain, et d'établir des relations fortes alliant solidarité et fraternité, tout en veillant à la sécurité de l'Algérie et des régions où elle détient des intérêts".