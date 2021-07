Clôture de la manifestation « L’Algérie dans le cœur » organisée par le HCA et la Radio Algérienne

Tombée de rideau, jeudi, sur la manifestation culturelle et scientifique « l’Algérie dans le cœur », organisée par le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA) et la Radio Algérienne. Cette activité, dont l’objectif est de promouvoir la culture Amazigh et de renforcer l’unité nationale, a été couronnée par une cérémonie festive à Boumerdes.

Lors de son intervention, le secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, a salué « l’engagement » de la radio Algérienne qui « a toujours œuvré pour le développement de la culture et de la langue Amazigh ». Il a tenu, à cette occasion, à témoigner sa reconnaissance envers son directeur général, Mohamed Baghali pour « sa persévérance et sa mobilisation constante pour la concrétisation de l’accord signé avec le HCA ».

Le wali de Boumerdès, Yahya Yahatin, a, pour sa part, exprimé la fierté de la wilaya d'accueillir l'événement « Algérie dans le cœur », qui, dit-il, « consacre la diversité culturelle algérienne qui réconcilie et valorise l’unité nationale ». M. Yahatin a rendu hommage à la Radio Algérienne, « cette grande institution médiatique qui travaille sereinement et accompagne tout ce qui favorise la préservation des composantes de l'identité algérienne ».

Lors de cette cérémonie de clôture, à laquelle ont pris part aussi le Directeur de la Coordination des Radios locales, Mohamed Zebda, 36 journalistes venant de 26 wilayas ont été honorés symboliquement pour leur participation à la formation afin de les encourager à poursuivre leur carrière professionnelle au service de la promotion de toutes les composantes de l'identité nationale et de la culture algérienne, riche par sa diversité et par sa richesse.

Samedi dernier, le DG de la radio algérienne, Mohamed Baghali, avait donné le coup d’envoi de la manifestation « l’Algérie dans le cœur ». Il avait souligné, dans son discours d'ouverture, le « rôle précurseur de la radio dans la promotion et la diffusion de la langue Tamazight à travers d’abord, la Chaine 2, une chaine nationale généraliste d’expression Amazigh, mais aussi quelques 26 radios locales, qui emploient les différentes variantes linguistiques de Tamazight ».

Le premier responsable de la Radio Algérienne estime que cette démarche est « en adéquation avec la volonté et les efforts de l’Etat pour préserver les constantes de l’identité nationale.»