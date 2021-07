Le prisonnier palestinien, Abou Atwan, libéré après une grève de la faim

Le prisonnier palestinien, al-Ghadanfar Abou Atwan, détenu depuis près d'un an par les forces sionistes et en grève de la faim depuis plus de deux mois, a proclamé sa "victoire" vendredi après sa libération et son transfert dans un hôpital de Cisjordanie occupée.

Pâle et émacié, dans sa chambre à l'hôpital Istishari de Ramallah, le prisonnier, qui était détenu depuis octobre 2020 sans inculpation, s'est félicité de sa "victoire" contre la pratique controversée de la détention administrative par les forces de l'occupant sioniste.

"Toute personne en détention administrative devrait faire une grève de la faim", a affirmé l'homme de 28 ans, affirmant qu'il s'agissait d'un outil efficace contre une pratique "injuste".

La détention administrative, dénoncée par les défenseurs des droits humains, permet à l'entité sioniste de détenir des Palestiniens sans inculpation ni jugement pour des périodes pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, renouvelables indéfiniment sans justifications.

La ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila, a déclaré vendredi dans un communiqué avoir supervisé le transfert la veille de Ghadanfar Abu Atwan à l'hôpital Istishari, accusant l'entité sioniste de "grave négligence des droits du prisonnier palestinien".

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, ses médecins avaient rendu visite à M. Atwan alors qu'il était en prison. Ils avaient qualifié son état de "critique" après 67 jours de grève de la faim, suscitant des inquiétudes quant à des "conséquences irréversibles sur sa santé".

M. Atwan a été félicité par plusieurs journaux palestiniens, dont le journal Al Quds, qui a salué sa "victoire sur le geôlier".

L'ancien prisonnier dit avoir "brisé l'occupation", une référence à l'occupation militaire ennemie de la Cisjordanie depuis 1967.

Lundi, al-Ghadanfar Abou Atwan, a adressé, dans une vidéo exclusive depuis l'hôpital Kaplan, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance.

"En dépit de mon état d'affaiblissement et de mes difficultés à parler, j'adresse à mes frères Algériens, depuis ma prison dans un hôpital de l'entité sioniste, mes chaleureuses félicitations à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance", a-t-il déclaré d'une voix très affaiblie.

"J'ai pour vous une grande estime et votre révolution est pour moi un exemple à suivre. Du plus fond de mon cœur je vous salue tous. Si je survis je continuerai à partager vos joies et si je tombe en martyr je dirai à vos martyrs que vous êtes restés fidèles au serment", a-t-il indiqué.

