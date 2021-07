Protection civile: 28 décès par noyade en 48 heures sur le territoire national

Les dernières 48h ont été particulièrement macabres pour les estivants. 28 cas de noyade ont été enregistrés par la Protection civile au niveau national, portant ainsi le bilan à près de 80 décès en mer et autres réserves d'eau.

Sur le total des cas de décès en mer, 5 ont été recensés dans la wilaya d’Oran, 4 autres à Skikda et autant à Jijel, 2 à Annaba, de même qu'à Ain Témouchent et Tizi-Ouzou, alors qu'un décès a été enregistré dans chacune des wilayas de Boumerdés, Bejaia, Tipaza, El Tarf et Mostaganem, précise la même source.

En plus des noyades en mer, 4 enfants ont péri dans des réserves d’eau relevant des wilayas d’Adrar (2) et d’El Tarf (02), sachant que les victimes ont été toutes repêchées par les éléments de la Protection civile puis évacuées vers les structures sanitaires locales.