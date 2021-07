Décès du moudjahid Habib Yousfi, le Premier ministre adresse ses condoléances

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a adressé, dimanche, un message de condoléances à la famille du moudjahid Habib Yousfi, ancien président de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) décédé samedi des suites d'une longue maladie.

"J'ai appris, le cœur plein d`humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès du moudjahid et ancien président de la Confédération générale des entreprises algériennes, Habibi Yousfi rappelé à Dieu en ces jours sacrés de Dhou Al-Hidja", a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.

"Nous perdons un moudjahid et l'un des membres du Front de libération nationale (FLN) de France, qui a été emprisonné par les autorités d'occupation pour son action militante. Au lendemain de l'indépendance, il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Etat et figure parmi les fondateurs de la première organisation patronale après l'avènement du pluralisme dans le pays", a-t-il ajouté.

"Je partage votre douleur en cette pénible épreuve et je présente aux proches du défunt et à ses compagnons mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout Puissant d`accueillir le défunt en son vaste paradis et de prêter réconfort à sa famille", a conclu le Premier ministre.

APS