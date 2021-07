Covid-19 : reconduction des mesures de confinement dans 14 wilayas pour 21 jours

Le Gouvernement a décidé de proroger de 21 jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu'au lendemain à 4h00 du matin dans 14 wilayas du pays à compter du lundi 12 juillet, et de renforcer le contrôle concernant le respect des protocoles sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche un communiqué des services du Premier ministre.

La mesure de confinement partiel à domicile de minuit (00 heure) jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du matin est applicable dans les quatorze (14) wilayas suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’sila, Ouargla, Oran et Boumerdes.

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les 44 wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou-Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbes, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

"En application des instructions de Monsieur le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19)", précise le communiqué.

Ces mesures qui "s’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (Covid-19) et soutenue par la démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité, visent, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique, à renforcer le dispositif actuel de protection et de prévention.

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination", relève le communiqué.

En plus de la mesure de confinement partiel, "les mesures de prévention pour endiguer toute nouvelle vague de contamination seront soumises à un contrôle rigoureux de leur application.

Il s’agit, en premier lieu, de renforcer la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements", note la même source.

A ce titre, les walis sont instruits de "prendre toutes les mesures tendant à faire respecter cette interdiction, en recourant, lorsque la situation sanitaire l’exige, et avec le concours des différents services de contrôle, à l’application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Renforcement du contrôle

En matière de circulation et de mobilité des personnes, le contrôle "sera intensifié par les services compétents en ce qui concerne le respect des protocoles sanitaires dédiés aux moyens de transport de voyageurs, particulièrement l’obligation du port du masque de protection et de la distanciation physique, à travers la limitation du nombre de voyageurs, avec une application, sans complaisance, des sanctions pénales et/ou administratives que prévoit la réglementation".

Le contrôle sera également "renforcé concernant les obligations qui pèsent sur les administrations et les établissement recevant le public d'observer et de faire respecter notamment l'obligation du port de masque de protection ainsi que l’obligation pour les gestionnaires de veiller notamment au strict respect de l'obligation du port de masque de protection".

Au niveau des lieux de commerces qui connaissent "des situations de relâchement", relève le communiqué, les services du ministère du commerce "sont instruits à l’effet de reprendre leurs actions de contrôle au niveau des commerces et des marchés, accompagnés de la force publique, et de procéder à la fermeture immédiate du commerce et au retrait du registre du commerce et ce, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à l’encontre des contrevenants".

Pour ce qui est des marchés ordinaires et marchés hebdomadaires, "le dispositif de contrôle sera renforcé par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection", souligne-t-on, assurant que "les sanctions prévues par la réglementation en vigueur doivent être appliquées avec toute la sévérité que commande la gravité de la situation, à l’encontre des contrevenants".

"Les services de contrôle seront intransigeants et appliqueront les sanctions administratives et pécuniaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur", avertit le communiqué.

Par ailleurs, le ministère des Affaires religieuses est chargé d’agir, notamment en direction des imams et des associations religieuses, pour "rappeler l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires dans les mosquées".

De même et à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha, événement favorable aux rassemblements et rencontres à grande échelle au niveau des espaces de vente de moutons, "des contrôles seront effectués par les services compétents afin de s’assurer de l’application des protocoles sanitaires et le respect des mesures barrières".

Des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens seront lancées pour les appeler à la vigilance face aux risques que représentent les visites et rencontres familiales, qui "demeurent de sérieux vecteurs de contamination".

Le Gouvernement rappelle que "c’est à travers notre détermination à continuer à observer scrupuleusement toutes les consignes et mesures sanitaires de prévention et de protection, en particulier les gestes barrières par le port du masque de protection, la distanciation physique et l’hygiène des mains que nous pourrons faire face à cette crise sanitaire".

Enfin, le Gouvernement invite le mouvement associatif, les comités de quartiers et la société civile en général à "poursuivre et à intensifier leurs actions de mobilisation et de sensibilisation des citoyens pour le respect des gestes barrières, de même qu’il exhorte la population à participer massivement aux opérations de vaccination".

