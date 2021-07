Conseil de la nation: adoption à l'unanimité de la liste des membres du bureau du Conseil

Le Conseil de la nation a adopté mardi à l'unanimité la liste nominative du Bureau du Conseil (vice-présidents du conseil) au titre de l’année 2021, au cours d'une séance plénière consacrée à l'installation de ses instances et de ses structures internes, à savoir ses vice-présidents et les Bureaux de ses neuf Commissions permanentes.

Au cours de cette plénière, présidée par M. Salah Goudjil, Président du Conseil, les sénateurs ont adopté à main levée la liste nominative des vice-présidents de la Chambre haute du Parlement, qui a été proposée à l'unanimité par les groupes parlementaires, avec 65 voix.

Ces vice-présidents ont été élus de manière démocratique et dans un climat empreint de transparence lors d’opérations de vote qui se sont déroulées au niveau des groupes parlementaires.

Le nouveau Bureau du Conseil de la Nation se compose de Madame et Messieurs :

- El Hadj Abdelkader Guerinik (Groupe Parlementaire du parti du Front de Libération Nationale),

- Fouad Sebbouta (Groupe Parlementaire du parti du Front de Libération Nationale),

- Ahmed Bennai (Groupe Parlementaire du Tiers Présidentiel),

- Leila Brahimi (Groupe Parlementaire du Tiers Présidentiel).

- Mohamed Khelifa (Groupe Parlementaire du Rassemblement National Démocratique).

Dans son allocution à l'occasion, M. Salah Goudjil a saisi l’opportunité pour rappeler les défis auxquels doit faire face l’Etat Algérien durant la prochaine étape invitant tout un chacun à se mobiliser avec le Président la République et à adhérer au processus qu’il a initié afin de permettre au pays de persévérer sur la voie de parachèvement de la mise en place de l’édifice institutionnel et la restauration du capital social.

Après la levée de la séance, le Bureau du Conseil de la Nation s’est réuni sous la présidence de M. Salah Goudjil. A l’issue de cette réunion, les vice-présidents ont été chargés de procéder à l’installation des Bureaux des neuf (09) Commissions permanentes du Conseil de la Nation au titre de l’année 2021.

A noter que l'article 10 du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement stipule que les vice-présidents sont élus par le Conseil de la Nation pour une année renouvelable, tandis que l'article 11 dispose que les représentants des Groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d'une réunion tenue à l'initiative du président du Conseil ou sur proposition d'un groupe parlementaire, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle. La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption.

Concernant les commissions permanentes du Conseil de la Nation, l'article 16 stipule que le Conseil constitue neuf (9) commissions permanentes qui sont: la commission des Affaires juridiques, administratives et de droits de l'Homme, la commission de la Défense nationale, la commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, la commission de l'Agriculture et du développement rural, la commission des Affaires économiques et des finances et la commission de l'Education, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses.

Il s'agit également de la commission de l'Equipement et du développement rural, la commission de la Santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale et de la commission de la Culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme.

Le Conseil de la Nation constitue ses commissions pour une durée d'une année renouvelable. Tout membre du Conseil peut faire partie d'une seule commission permanente.