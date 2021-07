Libye : les préparatifs des prochaines élections "vont bon train"

Les préparatifs des élections générales en Libye, prévues pour le 24 décembre prochain, "vont bon train" à la lumière des dernières déclarations de la Haute commission électorale libyenne (HNEC) en ce qui concerne notamment l'opération des inscriptions des électeurs, le volet logistique et la mobilisation de fonds.

L'opération de la mise à jour du fichier électoral lancée le 4 du mois en cours a connu un véritable succès selon la HNEC. "Quelque 2,3 millions d'électeurs se sont inscrits dores et déjà sur la plateforme numérique réservée à cet effet", a fait savoir, dimanche, la HNEC, précisant que "l'opération se poursuivra jusqu'au 31 du mois courant".

Selon la Commission, il y a plus de 5 millions de Libyens (âgés de plus de 18 ans) qui sont concernés par les prochaines élections parlementaires et présidentielles.

Sur le volet organisation et logistique, la Haute commission électorale a, après avoir, assuré des séances techniques au profit de ses cadres à travers ses permanences dans les différentes villes libyennes, elle a procédé récemment à la réservation et la numérotation des centres du vote dans les différentes villes du pays.

Pour ce qui est de la mobilisation de fonds, la HNEC a fait savoir récemment, qu'elle a encaissé deux chèques dont un de la part du gouvernement d'unité nationale (50 Millions de Dinars libyens) et un autre de la Mission d'appui des Nations-unies en Libye (Manul) de 400.000 dollars.

Selon les observateurs de la scène politique libyenne, la mobilisation de fonds ne devrait pas constituer un problème à la Commission, car la disposition de la communauté internationale à accompagner les autorités libyennes sur ce volet, est "forte".

Pour le président de la HNEC, Imad Al-Sayah, les préparatifs des élections ont été entamés sur la base de tenir les élections générales à la date prévue initialement par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL).

"L'actualisation du fichier électoral et les autres préparatifs ont été entamés sur la base de tenir les prochaines élections à la date prévue par le FDPL", a souligné récemment M. Al-Sayah dans une déclaration aux médias.

Selon M. Al Sayah, il n y désormais qu'un obstacle qui empêche la tenue des élections générales à la date prévue, à savoir la non adoption d'une nouvelle base constitutionnelle. "La base constitutionnelle est le fondement de l'opération électorale", a-t-il noté récemment.

La réunion du Conseil de sécurité, une occasion pour mobiliser le soutien international

La réunion du Conseil de sécurité sur la Libye prévue jeudi sera une nouvelle occasion pour mobiliser le soutien international au sujet de la résolution de la crise libyenne dont l'organisation des élections générales à la date prévue, a fait savoir, la semaine écoulée, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Jan Kubis.

"Lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la Libye, j'évoquerai la situation dans ce pays, y compris ce qui se passe dans le dossier des élections et de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu", a indiqué M. Kubis, affirmant que "cette réunion sera une autre occasion de mobiliser le soutien de la communauté internationale".

L'ONU, le Conseil de sécurité, la Ligue des Etats arabes et l'Union africaine(UA), ont tous réitéré leur soutien au processus politique en Libye.

Les appels récurrents et incessants de ces organisations au retrait immédiat et total des mercenaires étrangers de la Libye, à la tenue des élections générales à la date prévue, à la réunification des institutions libyennes, sont des éléments qui renseignent sur la solidité dudit soutien, souligne-t-on.

En outre, les recommandations de la deuxième Conférence de Berlin 2 plaident toutes en faveur de la résolution du conflit en Libye par la dialogue et le respect des engagements de tous les acteurs concernés, affirment-ils.