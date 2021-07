Justice: le Président Tebboune décrète des mesures de clémence complémentaires

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété des mesures de clémence complémentaires à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Justice.

"Le ministère de la Justice annonce que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété des mesures de clémence complémentaires à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, qui viennent s'ajouter à celles annoncées le 4 juillet 2021", lit-on dans le communiqué.

La teneur de ces mesures sera annoncée "dans les prochaines heures", ajoute la même source.

Le président de la République avait décrété, le 04 juillet dernier, des mesures de clémence au profit de jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des actes liés à l'attroupement, et ce à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Les juridictions compétentes ont procédé, à partir de cette date, à l'élargissement de ces individus dont le nombre s'élève à 18 et l'opération se poursuit pour les autres.

