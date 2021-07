Algérie Télécom : les tests d’augmentation de débit élargis à 45 wilayas

Les tests d'augmentation du débit internet pour les abonnés à l'offre de 4 Mbps vers 10 Mbps, ainsi que les abonnés à l'offre de 10 Mbps vers 20 Mbps, sera élargie pour atteindre 45 wilayas, après les premiers tests techniques lancés le 24 juin dernier, en attendant d'être généralisée sur l'ensemble des wilayas du pays, a indiqué ce jeudi Algérie Télécom.

Selon la même source, une nouvelle opération de tests d’augmentation des débits débutera ce soir du jeudi afin d’élargir ces derniers aux wilayas suivantes : Boumerdès, Naâma, El Bayadh, Timimoun, Tizi Ouzou, Adrar, Bouira, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet, Illizi, El Menia, Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, El Oued, El M'Ghair, Djelfa, Sétif, Bejaïa, M'sila et Bordj Bou Arreridj.