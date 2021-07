JO 2020 : départ vendredi du premier contingent de la délégation algérienne

Le premier contingent des 44 athlètes algériens, qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, ralliera ce vendredi la capitale japonaise, a indiqué ce jeudi le Comité olympique sportif algérien (COA).

Ce premier départ, depuis Alger, prévu à 15h25 de l’aéroport international « Houari Boumediene », concernera 12 athlètes, représentant six disciplines (aviron, judo, tennis de table, escrime, tir sportif et voile).

Concernant les deux autres départs, toujours à partir de la capitale, ils sont programmés pour les 23 et 26 juillet prochains.

Il convient de rappeler que pour la première fois dans l’histoire des JO, il y aura deux portes-drapeau par délégation, un homme et une femme. En ce qui concerne l’Algérie, l’emblème national sera porté lors de la cérémonie d’ouverture par le boxeur Mohamed Flissi et la nageuse Amel Melih.

« Quel immense honneur et incroyable privilège d'avoir été désignée porte-drapeau de mon pays l'Algérie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis extrêmement fière et heureuse de porter notre drapeau lors du plus grand événement sportif existant, c'est pour moi un rêve de plus qui se concrétise, hamdoulah », a réagi Melih sur sa page Facebook.

Programme détaillé des départs :

- 1er départ (vendredi 16 juillet) :

Aviron : Sid Ali Boudina, Kamel Aït Daoud.

Judo : Fethi Nourine, Sonia Asselah

Tennis de Table : Larbi Bouriah

Escrime : Akram Bounabi, Kaouthar Mohamed-Belkebir, Salim Haroui, Meriem Mebarki

Tir Sportif : Houda Chaâbi Voile : Hamza Bouras, Amina Berichi.

- 2e départ (vendredi 23 juillet) :

Lutte : Abdelhak Kherbache, Fateh Benferdjallah, Mohamed Fardj, Djahid Berrahal, Abdelkrim Fergat, Abdelmalek Merabet, Bachir Sid Azara, Adem Boudjemline

Athlétisme : Loubna Benhadja.

- 3e départ (lundi 26 juillet) :

Athlétisme : Taoufik Makhloufi

Canoë Kayak : Amina Kheris

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia