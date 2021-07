LPP : ouverture de l'opération de souscription à Alger à compter du 25 juillet

L’opération de souscription pour bénéficier des logements promotionnels publics (LPP), selon les quotas disponibles dans plusieurs sites à Alger, sera ouverte à compter du 25 juillet, a annoncé jeudi l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

"L'Entreprise nationale de promotion immobilière appelle tous les citoyens, à travers le territoire national, désirant souscrire à la formule LPP à Alger, selon les quotas disponibles à la nouvelle ville "Sidi Abdellah" et la ville "Rahmania" à consulter le site web de l'entreprise www.enpi.dz à partir du 25 juillet en cours", a écrit l'ENPI sur sa page Facebook.

Selon la même source, les sites de logements concernés par cette opération sont comme suit: "Sidi Abdellah": 2.058 LPP, 1.200, Q12 LPP, Q12 et 1.000 LPP Q19 et "Rahmania": 1.021 LPP, 108, Q18 LPP, Q18 et 1.200 LPP Q24.