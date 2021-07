Ouargla: "Arak d’Arak" en lice pour le prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes

L’œuvre cinématographique intitulée "Arak d’Arak" (ton fils est ton fils, en variante amazighe Ouarglie) sera engagée pour le concours de la 2ème édition du prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes (ouvert via une plateforme numérique du 27 mai au 4 août 2021), a appris l’APS de son producteur.

Le film de 96 minutes, d’expression amazighe dans la variante Taguergrant d’Ouargla, retrace des facettes du quotidien de la société ouarglie dans les années 1980 et 1990, tout en valorisant le patrimoine culturel matériel et immatériel dans le vieux ksar d’Ouargla, à travers son folklore, son artisanat traditionnel et les traditions locales, a précisé le producteur, Mohamed Ali Mahdjer.

La réalisation de cette œuvre, première expérience cinématographique du genre à Ouargla, a nécessité la contribution de spécialistes et de chercheurs en littérature populaire et le recours à un glossaire de la variante amazighe Taguergrant pour reprendre des termes et des noms anciens, actuellement en voie de disparition car très rarement usités, surtout par les jeunes générations, a-t-il expliqué.

Le but de cette œuvre culturelle est de ressusciter le patrimoine culturel des anciens habitants d’Ouargla et archéologique de la région, pour le faire connaître aux jeunes générations et assurer sa sauvegarde.

Ceci, en plus de véhiculer des messages sur l’importance de la famille, de la bonne éducation des enfants, et des risques comportementaux pouvant découler de la négligence par les parents de l’éducation de leurs enfants, tels que les fléaux de la drogue et du vol.

L'autre objectif est de valoriser le potentiel local des jeunes en matière de maîtrise de l’art cinématographique et des techniques de montage et de mise en scène, a souligné M.Mahdjer.

Cette œuvre cinématographique, dont la réalisation a duré presqu’une année avec la participation d’une quinzaine de comédiens amateurs pour camper différents rôles, a été initiée par la coordination des associations du vieux ksar d’Ouargla sur fonds propres et une contribution du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA).

D’après son producteur, le film, qui a déjà bénéficié d’une promotion via les réseaux sociaux, sera diffusé sur la chaîne 4 de la télévision nationale (TV4), une fois obtenus les droits d’auteurs et les droits voisins.

Institué en 2020, le prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes a pour objectif de récompenser les meilleures recherches et œuvres réalisées par des participants, encourageant ainsi la recherche et la production de la littérature en langue amazighe, dans ses variantes utilisées en Algérie, et leur promotion.

La cérémonie de remise des prix de cette deuxième édition sera organisée dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh "Amenzou Yennayer", coïncidant avec la date du 12 janvier de chaque année.

La wilaya de Tamanrasset a été choisie pour abriter la célébration officielle de Yennayer, le 12 janvier 2022, a-t-on fait savoir.

APS