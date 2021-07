Atteint de la Covid-19, Youcef Reguigui forfait pour les JO 2020

Le cycliste algérien Youcef Reguigui, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo (2020), est forfait en raison de sa contamination à la Covid-19, a indiqué ce samedi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

C’est un véritable coup dur pour la petite reine algérienne et pour l’athlète en question. Le pensionnaire de la formation malaisienne de Terengganu Cycling Team, présent en 2016 à Rio de Janeiro (Brésil), devait prendre part à l’épreuve de la course en ligne aux côtés de son compatriote Azzedine Lagab.

Par ailleurs, le coureur de 31 ans se porte bien. Il a entamé ce samedi sa période de confirment en Turquie, où il se trouve en stage avec ses coéquipiers afin de peaufiner sa préparation pour le rendez-vous tokyoïte.

Selon la même source, Reguigui sera remplacé par Hamza Mansouri.

Arrivé vendredi dans la capitale japonaise, avec le reste du premier contingent algérien, le président de la FAC, Kheïreddine Barbari, secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA) également, a déjà entamé les démarches nécessaires auprès du Comité d’organisation des JO afin de valider ce remplacement et ainsi faciliter l’entrée de Mansouri sur le territoire japonais.

Si tout va bien, Mansouri, pour qui ce sera une première aux JO, disputera avec Lagab la course en ligne prévue le samedi 24 juillet. Le coup d’envoi sera donné depuis la capitale, et le Musashinonomori Park, tandis que l’arrivée est prévue sur le Mont Fuji pour un périple sur les routes nipponnes de 230 km.

De son côté, Lagab est engagé aussi dans la course du contre-la-montre programmée pour le mercredi 28 juillet à Tokyo. Le départ et l'arrivée sont situés sur le Fuji Speedway.

L’Algérie sera représentée par 44 athlètes (14 disciplines) à la 32e édition des JO. Le premier des trois départs pour Tokyo depuis Alger a eu lieu vendredi, avec 12 athlètes représentant six disciplines (aviron, judo, tennis de table, escrime, tir sportif et voile), tandis que les deux autres sont programmés pour les 23 et 26 juillet.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia