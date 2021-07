JO 2020 : Hamza Mansouri officiellement qualifié

Le cycliste algérien Hamza Mansouri est officiellement qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en remplacement de Youcef Reguigui, testé positif à la Covid-19, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Sociétaire du MC Alger, Mansouri (22 ans) va ainsi prendre part à ses premiers Jeux Olympiques et tentera de défendre les couleurs nationales au pays du Soleil-levant aux côtés du chevronné Azzedine Lagab. Ce dernier ralliera la capitale japonaise ce dimanche soir, tandis que Mansouri s’envolera lundi pour Tokyo.

Lagab et Mansouri seront samedi prochain sur la ligne de départ de la course en ligne, prévue sur un tracé de 230 km entre le Musashinonomori Park et le Mont Fuji.

Outre l’épreuve de la course en ligne, Lagab est engagé également dans la course du contre-la-montre programmée pour le mercredi 28 juillet à Tokyo. Le départ et l'arrivée sont situés sur le Fuji Speedway.

De son côté, l’infortuné Reguigui va rater le rendez-vous tokyoïte, à cause du Coronavirus, lui qui a pris part à la dernière édition des JO, disputée en 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).

Il convient de rappeler que les coureurs algériens ont pris part à plusieurs stages afin de préparer ces JO. D’ailleurs, ils se trouvent en Turquie où ils avaient pris part dimanche au Grand Prix Vélo Erciyes remporté par Lagab.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia