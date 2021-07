59ème anniversaire de la création de la Police algérienne : Beldjoud préside les festivités

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a présidé dimanche en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zinedine Bencheikh à l'Ecole supérieure de police "Ali Tounsi" (Alger) les festivités de célébration du 59e anniversaire de création de la Police algérienne.

Dans une allocution, le ministre de l'Intérieur a félicité au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune les personnels de la sûreté nationale "pour leurs compétences dans l'accomplissement de leurs nobles missions nationales", mettant en avant l'histoire de la Police nationale qu'il a qualifié "d'édifice institutionnel digne de reconnaissance".

Saluant "les efforts consentis par la police algérienne en matière de lutte contre la criminalité et la préservation de l'ordre public", M. Beldjoud s'est félicité du "professionnalisme et la compétence des éléments de la sûreté nationale face aux nouvelles formes de criminalité".

Il a également mis en avant le niveau de développement atteint par le corps de la police "passant du suivi du crime à la prévention et l'association des franges de la société en concrétisation du principe de police de proximité", relevant que les conditions sanitaires liées à la pandémie Covid-19 sont un exemple édifiant de l'esprit nationaliste et de l'état prêt des éléments de police, notamment en matière de préservation de l'ordre et l'application des protocoles sanitaires.

M. Beldjoud a réitéré, par la même occasion, "le soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics au corps de police, en le dotant de moyens humains et matériels luis permettre d'atteindre les objectifs tracés pour l'édification d'une police forte et solide".

Pour sa part, le DGSN a transmis "les remerciements des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", adressant, au nom des fonctionnaires de la Sûreté nationale, "ses remerciements au président de la République en guise de l'intérêt accordé à l'institution de la Police en félicitant les membres de la police à l'occasion de l'anniversaire de la Police".

Il a adressé, en outre, "ses remerciements à l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de la libération nationale (ALN), pour son attachement à l'accompagnement de l'institution de la Police quelles que soient les conditions car convaincue des efforts consentis par les forces de la Police dans l'objectif de garantir la sécurité du citoyen et de ses biens".

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le DGSN ont présidé la cérémonie de remise des grades à plusieurs policiers de différents grades et aux assimilés.

A cette occasion, il a été procédé à la projection d'un reportage intitulé "L'Algérie n'oublie pas ses enfants" et la distinction de plusieurs policiers retraités et certains fonctionnaires de la Police relevant des unités opérationnelles, et ce, en guise de reconnaissance à leurs efforts consentis dans l'objectif de garantir la sécurité du citoyen et de ses biens", outre le staff médical de la DGSN pour leurs efforts consentis dans la lutte contre le covid-19".

