Ligue 1 – 32e journée : le NAHD déroule face à l’OM, la JSK gagne à Constantine

Le NA Hussein Dey a réalisé un succès retentissant face à l’Olympique de Médéa (3-0), tandis que la JS Kabylie a damé le pion au CS Constantine (1-2), ce dimanche à l’occasion de la suite et fin de la 32e journée du championnat national de Ligue 1.

Décimé par de nombreuses absences, le NAHD a tout de même réussi sortir un grand match. Les Song et Or ont frappé très tôt dans cette partie en prenant l’avantage dès la 2e minute par Benayad. Bouziane s’est chargé de doubler la mise en début de seconde période (51’), avant d’assister au doublé de Benayd huit minutes plus tard (59’).

Cette victoire permet aux protégés de Abdelkader Yaiche de rejoindre l’ASO Chlef à la 15e place avec 36 unités, alors que l’OM perd une place (8e – 48 pts).

De son côté, la JS Kabyle a joué un mauvais tour au CS Constantine. Pourtant, les Sanafir ont été les premiers à débloquer la situation, à la 34e minute, suite à un but contre son camp du défenseur central, Souyad. Une avance de courte durée pour les gars de l’Antique Cirta, car l’ancien joueur du CSC, Benchrifa, est parvenu à niveler la marque juste avant la pause (43’).

En seconde période, la délivrance côté Canaris est venue de Boulahia, auteur de la seconde réalisation des visiteurs scorée à la 68e minute.

Avec 49 points, et quatre matchs de retard, la JSK occupe la position, alors que le CSC rétrograde au 9e rang (46 pts).

L’ESS reprend les commandes

Après avoir vu le CR Belouizdad revenir à sa hauteur, à l’issue de la 31e manche, l’ES Sétif a repris les commandes de la Ligue 1, mais dans la douleur. Profitants de la défaite du Chabab concédée à Tlemcen face au WAT (2-1), les Sétifiens ont récupéré le fauteuil de leader après le nul enregistré à domicile face à la JS Saoura (2-2).

L’Aigle Noir compte désormais un petit point d’avance sur les Belouizdadis qui ont un match en moins.

Le WAT y croit encore

Dans la lutte pour le maintien, le WAT (17e - 33 pts) a réalisé la meilleure opération du jour. Les gars de la capitale des Zianides, premiers relégable, ont renoué avec le succès en battant le CRB, alors que les trois autres relégables ont déchanté.

L’USM Bel Abbes a été dominé par la Paradou AC (2-0), le CA Bordj Bou Arreridj s’est lourdement incliné sur la pelouse du NC Magra (3-0), tandis que la JSE Skikda a chuté chez elle contre le RC Relizane (0-2).

Concernant les autres formations qui se trouvent dans la zone rouge, l’ASO Chlef (15e - 36 pts) a été tenue en échec par le MC Alger (1-1), au moment où l’AS Aïn M’lila (14e - 37 pts) s’est écroulée dans son antre face à l’USM Alger (0-3).

Résultats de la 32e journée : CS Constantine - JS Kabylie 1 - 2 NA Husseïn-Dey - Olympique Médéa 3 - 0 JSM Skikda - RC Relizane 0 - 2 NC Magra - CA Bordj Bou Arréridj 3 - 0 Paradou AC - USM Bel-Abbès 2 - 0 WA Tlemcen - CR Belouizdad 2 - 1 AS Aïn M'lila - USM Alger 0 - 3 ASO Chlef - MC Alger 1 - 1 US Biskra - MC Oran 1 - 0 ES Sétif - JS Saoura 2 - 2

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia