Réouverture des souscriptions au programme LPL dans 15 wilayas

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, dimanche, la réouverture des souscriptions au programme de logement promotionnel libre (LPL) dans 15 wilayas, et ce à compter du 27 juillet en cours.

Dans un post sur sa page Facebook, l'entreprise informe les citoyens désirant acquérir des logements promotionnels libres, "dans la limite du stock disponible", qu'ils peuvent s'inscrire sur le site électronique de l'entreprise, à compter du mardi 27 juillet 2021.

Les wilayas concernées sont Tiaret (deux sites à Frenda et Tiaret), Tlemcen (13 sites à Mansourah, Maghnia, Nedrouma, Sebdou, Tlemcen et Souahlia), Oran (cinq sites à Akid Lotfi, Usto, hai El Badr et Hassi Ben Okba), Tipasa (un seul site), Ain Defla (trois sites à Sidi Lakhdar et Miliana), Blida (quatre sites à Mouzaïa, Boufarik et Ouled Yaich) ainsi que les wilayas de Bejaïa (deux sites à Iryahen et Souk El Ténine), de Bordj Bou Arreridj (quatre sites à Ras El Oued et El Achir), de Tizi Ouzou (quatre sites à Tighzert, Beni Douala, Iflissen et Tigzirt), de Batna (un seul site à Oued Chaaba), de Skikda (quatre sites à El Hadaik, Ramdane Djamel, Hamrouche Hamoudi et Ain Cherchar), de Jijel (trois sites à Taher et El Kennar), de Tébessa (un seul site), d'Oum El Bouaghi (un site à Aïn M'lila) et d'El Tarf (huit sites à Echatt, El Kala, Besbes, Dréan et Chebaïta Mokhtar), selon la même source.