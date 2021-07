Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères en visite officielle lundi en Algérie

Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi effectue, lundi, une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation, dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays liés par un Accord de Partenariat Stratégique Global signé en 2014, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Durant cette visite, M. Wang Yi sera reçu par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, précise la même source.

Cette visite permettra d'approfondir les concertations politiques entre les deux pays et d'évaluer le processus de mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Stratégique Global en vue d'impulser les relations de coopération bilatérale, notamment le partenariat économique en matière d'infrastructures de base et d'investissements directs dans tous les secteurs prioritaires, outre les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus, ajoute-t-on de même source.

Les deux parties évoqueront les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, conclut le communiqué.